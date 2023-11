Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 53 anni, il toccante messaggio del padre Al Bano

CELLINO SAN MARCO - Il prossimo 5 gennaio saranno trascorsi 30 anni dalla misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia dei noti personaggi Al Bano e Romina Power.

L'ultimo dialogo della ragazza, allora ventiquattrenne, con la famiglia risale al primo di gennaio del 1994, con una chiamata partita dal LeDale Hotel di New Orleans, città in cui si trovava per una vacanza.

Va ricordato che Ylenia in quel periodo stava seguendo un corso post-universitario nel Belize, piccolo Paese del Centro America. Da lì partì per trascorrere una vacanza nella città statunitense.

Ieri (29 novembre) la donna, della quale non si hanno più notizie da anni (e per ciò si ipotizza una presunta morte), avrebbe compiuto 53 anni. Il padre Al Bano, per l'occasione, è tornato sul doloroso avvenimento e ha ricordato la sua primogenita con un post toccante pubblicato sui social. Accando alle parole trova anche spazio la musica del brano "Un sasso nel cuore" composto dall'artista pensando all'accaduto.

"Il 29 novembre 1970 è nata Ylenia, la mia prima figlia - scrive il cantante di Cellino San Marco - Sopravvivere ad un figlio è una condanna. Per me sei sempre al mio fianco, solo che i nostri percorsi oro sono fatti di pensieri. Alcuni magici, altri amari. Ci inseguiamo nelle strade misteriose dei ricordi, nelle foto, nell'avrei voluto fare e non è accaduto".

"Quel 5 gennaio 1994, il tuo essere è diventata una essenza. E il mio un essere Senza - prosegue - Eppure sei con me. Sempre. Tanto quando io sarò sempre con te, ora e nel momento in cui salirò quelle scale del cielo e ci riabbracceremo - conclude firmandosi in dialetto - sirda".