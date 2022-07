Gioco d'Azzardo patologico: un approfondimento con gli esperti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quante volte abbiamo pensato di vincere un ingente quantitativo di soldi e cambiare la nostra vita, oppure ci siamo trovati a chiacchierare con amici e parenti su ciò che avremmo fatto se avessimo vinto una consistente somma di denaro al gioco?

Spesso questa fantasia ci riporta al gioco d’azzardo, che prevede la scommessa di beni, per lo più denaro, su eventi futuri, come l’estrazione di numeri, la vittoria di una squadra, di un atleta o di un cavallo. Se un tempo il gioco d’azzardo era confinato ai tavoli da poker, i casinò, alle estrazioni settimanali del lotto, alle lotterie nazionali in particolari periodi dell’anno, oggi i “muri” sono stati abbattuti ed è possibile giocare in ogni momento e in ogni occasione: ricevitorie, sale scommesse, slot, gioco online hanno permesso al gioco d’azzardo di essere sempre più presente nelle nostre vite, favorendo così la diffusione del G.a.p., il gioco d’azzardo patologico.

Il gioco d’azzardo patologico è una dipendenza? Per rispondere a questa domanda ci siamo rivolti al dottor Salvatore De Fazio, responsabile facente funzioni della UOC Dipendenze Patologiche della Asl di Brindisi, Il quale ha spiegato che “di recente, il gioco d’azzardo patologico è stato collocato nella sezione dipendenze del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), perché al pari di altre dipendenze genera un incremento transitorio del neurotrasmettitore dopamina e la tendenza a reiterare l’azione problematica, nonostante le perdite e gli insuccessi; quindi ha le stesse caratteristiche neuropatologiche e il medesimo meccanismo di distorsione cognitiva di altre dipendenze, come quelle da alcool e droghe”.

Come spiega la dottoressa Poli, facendo riferimento alla legge 208 del 2015 “la Regione puglia ha avviato un piano di attività di contrasto al gioco d’azzardo patologico, attivando tutta una serie di strategie in termini di cura e prevenzione, mirando attraverso un progetto a potenziare le attività d’informazione, educazione e sensibilizzazione sulle conseguenze del gioco d’azzardo”.

Il Sert della Asl di Brindisi è impegnato ormai da diversi anni nella lotta al gioco d’azzardo patologico, occupandosi di questa dipendenza senza costi per i pazienti affetti, attraverso terapie specifiche. Per accedere a questo servizio, ci sono diverse procedure, come espone la dottoressa Melacca “può avvenire volontariamente, attraverso la segnalazione del proprio medico di famiglia, attraverso centri antiviolenza, consultori, tribunale o servizi ospedalieri”.

Le persone che accedono al servizio sono accolte da un’equipe di esperti, i quali si occuperanno di loro. “Le terapie d’intervento possono essere diverse, individuali, di gruppo e in alcuni casi, se si ritiene opportuno, il paziente può essere inviato in comunità terapeutiche che offrono trattamenti residenziali, per un percorso quotidiano” spiega il dottor Serinelli. Molto interessante è la terapia di gruppo che “permette alle persone coinvolte di condividere liberamente le proprie emozioni ed esperienze, senza la paura del giudizio”.



Per informazioni contattare il numero 0831 536606 o visitare il sito Asl Brindisi.