L'amore per la pasticceria raccontato da un membro dell'Apei, Ambasciatori Pasticcieri dell’Eccellenza Italiana

Si chiama Marco Tateo il pasticciere brindisino che è entrato a far parte dei 54 membri dell’Apei, Ambasciatori Pasticcieri dell’Eccellenza Italiana, il cui presidente è il noto Igino Massari.



Marco Tateo ha 30 anni di esperienza nel campo della pasticceria, ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, aveva infatti 12 anni quando ha mosso i primi passi nel laboratorio di famiglia. A soli 18 anni apre la sua prima pasticceria e inizia ad affinare le sue conoscenze con formazioni in Italia e Francia.



Marco non si ferma e decide di uscire dalla zona di confort per arricchire il suo bagaglio, iniziando a collaborare con grandi strutture come i villaggi turistici Blueserena e Costa Crociere. La sfrenata passione per il suo lavoro, gli permette di diventare tecnico di farine per mulini d'alto livello, tra cui Mulino Casillo.



“Oggi il mio impegno e la mia dedizione, mi hanno permesso di creare il “Divine tentazioni”, un locale con una superficie di 500 metri quadri e 200 posti a sedere, ai miei clienti offro tutta la mia esperienza” dichiara Tateo e spiega “questo posto racchiude il mio vissuto e rappresenta la realizzazione di un sogno in cui i nostri clienti possono assaporare prodotti di eccellenza e soddisfare qualsiasi esigenza”.



L’ingresso in Apei per Marco è un’importante esperienza, una sorta di upgrade che scaturisce naturalmente quando i più grandi pasticcieri italiani condividono il proprio sapere. Se desiderate sentirvi in vacanza, mentre assaporate un gustosissimo dolce che racchiude varie consistenze e sapori, realizzato da uno degli Ambasciatori pasticcieri dell’eccellenza italiana, allora il Divine Tentazioni e il luogo adatto a voi, recatevi in via Consolazione 4 a Brindisi e vivete questa straordinaria esperienza.