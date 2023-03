Economia in crescita: come l'arredamento può fare la differenza

Negli ultimi anni la Puglia è diventata un territorio attrattivo capace di stuzzicare l’attenzione e l’interesse non solo di ricchi patron e magnati ma anche di tanti vip. Sono sempre di più infatti i personaggi famosi che scelgono la Puglia, non solo per trascorrere momenti di vacanza e agio, ma anche come territorio prediletto per fare impresa e investimenti andando ad acquistare trulli, complessi turistici, masserie e case di lusso. Un grande interesse che continua a spingere sempre più in alto l'economia dell'intera Regione in tutti i settori.

Tra questi spicca l'arredamento di lusso, un comparto visto ancora da molti come riservato a una cerchia ristretta di individui selezionati, ma che nella realtà si indirizza verso tutti coloro che sono alla ricerca di soluzioni di design artigianali e di alta qualità adatte ad ogni budget.

L'azienda che accontenta tutti

In questo contesto, Habitat Azzarito si distingue come un'azienda in grado di soddisfare sia i clienti più esigenti del settore luxury, che le famiglie o le coppie di futuri sposi che desiderano arredare la loro casa con gusto e stile.

Situata a Mesagne, in provincia di Brindisi, questa azienda è ormai un punto di riferimento per l’Arredo e il Design. Grazie alla loro esperienza nel settore dell'arredamento di lusso, gli specialisti Habitat Azzarito sono in grado di fornire soluzioni ad hoc per case, ville e alberghi di pregio.

Più di 50 anni di storia durante i quali questa importante realtà pugliese ha saputo distinguersi sul mercato grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla capacità di venire incontro alle richieste di una clientela sempre più esigente e attenta al design e alla funzionalità degli spazi.

Particolarmente apprezzata dai clienti luxury – sempre alla ricerca di arredamenti di alta gamma –, Habitat Azzarito riserva un occhio di riguardo per tutti coloro che cercano soluzioni per la loro nuova casa, offrendo, tra le altre cose, un servizio di consulenza personalizzata, in grado di supportare i clienti in tutte le fasi della scelta degli arredi: dal progetto iniziale, alla consegna e all'installazione.

Modernità e artigianalità in un unico luogo

Ricerca e innovazioni continue che coniugano al meglio prodotti moderni e al passo con i tempi con la cura dei dettagli tipica della tradizione artigianale, si può riassumere in questo modo l'offerta Habitat Azzarito. E non mancano nemmeno interessanti sconti e promozioni attive in ogni periodo dell'anno. Fino al 15 aprile, per esempio, si potrà usufruire di uno sconto del 10% su tutti i prodotti a marchio Cappellini.

Lo showroom di Mesagne rappresenta una delle più ampie selezioni in fatto di arredamento del sud Italia, con marchi italiani e internazionali, a prezzi accessibili, e con offerte che interessano tutti i brand e gli elementi di arredo.

Insomma, se si ha come obiettivo quello di arredare la propria casa con stile e risparmiando, il consiglio è di dare un'occhiata a Habitat Azzarito, visitando il sito web o la pagina Facebook per rimanere costantemente aggiornati sulle ultime novità e iniziative. Se poi volete toccare con mano la bellezza dei loro mobili, non esitate a recarvi presso il loro showroom: vi aspettano tante sorprese!