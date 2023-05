Celebrate l'amore in un'atmosfera magica: un'esperienza di lusso immersa nella bellezza naturale della Puglia

Il matrimonio è un momento magico nella vita di una coppia, un momento in cui l'amore, la gioia e l'impegno si fondono in un'unica celebrazione. Tuttavia, organizzare un matrimonio perfetto richiede tempo, dedizione e una grande dose di abilità organizzativa. Ed è qui che entrano in gioco gli esperti.

Immersa nella pittoresca campagna del sud Italia, Masseria Elysium è un autentico santuario sostenibile dedicato alla bellezza della natura. Situato a soli dieci minuti di auto dall'aeroporto di Brindisi, questo incantevole relais di lusso offre agli ospiti un'esperienza gastronomica senza pari nel cuore della capitale culinaria italiana, la Puglia.

Con le sue 10 camere raffinate e confortevoli, la Masseria Elysium è un'oasi appartata ideale per chi desidera staccare la spina e immergersi in un'atmosfera di totale relax. Ogni dettaglio delle camere riflette la bellezza naturale della Puglia, con sapienti restauri effettuati da artigiani locali che hanno conservato gli autentici soffitti a stella risalenti al 1820. Ogni camera offre il massimo comfort, con materassi in memory foam, aria condizionata e una zona relax per ricreare l'autentica e unica ospitalità italiana. I bagni sono elegantemente decorati in pietra e completati da prodotti da bagno biologici. Inoltre, il patio privato di ogni suite offre una vista panoramica sui giardini profumati di fiori colorati, garantendo agli ospiti la giusta privacy.

La Masseria Elysium è rinomata per la sua cucina, che reinterpreta i piatti della tradizione pugliese. I talentuosi chef del relais deliziano gli ospiti con piatti freschi di stagione, rispettando le tradizioni culinarie di ogni periodo dell'anno. Un'attenta ricerca di prodotti agricoli a kilometro zero viene effettuata quotidianamente, con raccolti provenienti direttamente dall'orto della Masseria, garantendo un percorso culinario in totale armonia con la natura. La masseria produce una straordinaria gamma di prodotti, che i nostri chef utilizzano per creare menu sempre più innovativi. I nostri ospiti possono gustare queste delizie culinarie nel ristorante, allestito con cura e con l'obiettivo di offrire un'esperienza gastronomica in perfetta armonia con l'ambiente circostante.

Per completare l'esperienza a 360 gradi, la Masseria Elysium offre agli ospiti la possibilità di esplorare la fattoria e di raccogliere personalmente gli ortaggi e la frutta coltivati in loco. Per quanto riguarda gli ingredienti non prodotti internamente, la struttura collabora con fornitori locali di altissima qualità, garantendo l'autenticità e la reputazione della Puglia come uno dei principali centri gastronomici italiani.