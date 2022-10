Meglio comprare automobili nuove o scegliere un usato garantito?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se siete in procinto di sostituire la vostra auto vettura, sicuramente vi starete chiedendo se è meglio il nuovo o un usato garantito.

Considerando l’andamento altalenante del mercato dell’auto, oggi è davvero difficile dare una risposta esaustiva, tuttavia bisogna considerare che, a causa della crisi generale, dovuta a pandemie e guerre, oggi i prezzi delle auto hanno subito l’aumento dei costi delle materie prime.

Che cosa genera tutto questo? Lo abbiamo chiesto ad Adriano Passaro, socio amministratore di Apulia Motori, concessionaria d’auto usate che ha risposto “Oggi sono tantissimi i clienti che preferiscono l’usato, la ragione è semplice, oltre al risparmio e alla possibilità di acquistare un’auto garantita, ciò che alletta gli acquirenti, sono i tempi di consegna che, per le vetture nuove possono arrivare a superare i cinque, sei mesi e anche di più, mentre noi possiamo effettuare una consegna immediata”.



Salvatore Saracino, anche lui socio amministrato dell’Apulia Motori aggiunge un particolare da non sottovalutare “oltre ad un’assicurazione che garantisce l’auto per un anno, noi di Apulia Motori riusciamo ad offrire finanziamenti per tutte le tasche, in più i clienti che vengono da noi hanno a disposizione una vasta scelta di machi e modelli”.



Un’altra delle domande che vi sarete posti riguarda il segmento da scegliere. Salvatore Saracino ha spiegato che “a oggi il segmento più richiesto è il crossover, probabilmente perché è dotato di ampi spazi e motori contenuti ma, versatili e scattanti allo stesso tempo”. Bene, ora allacciate le cinture e fate la vostra scelta.