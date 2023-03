Brindisi: alla ricerca dell'auto sostenibile perfetta

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Negli ultimi anni, la questione della sostenibilità ambientale è diventata sempre più importante in tutti i settori, soprattutto in quello automobilistico. L'aumento delle emissioni di CO2 e l'effetto sempre più evidente del cambiamento climatico hanno reso urgente la necessità di adottare soluzioni più sostenibili nel settore automobilistico.

In questo contesto, molti consumatori sono alla ricerca di alternative più ecologiche per la propria auto, senza dover rinunciare al design e alle prestazioni. Per questo motivo, è importante informarsi correttamente e fare ricerche sulle auto sostenibili disponibili sul mercato, nonché sui vantaggi e gli svantaggi delle diverse soluzioni. Ma a quali professionisti rivolgersi?

Zurlo Auto è una realtà che da oltre cinque anni si propone di offrire ai propri clienti un servizio completo ed efficiente, con l'obiettivo di coniugare più attività in un'unica soluzione. Fondata nel 2011, l'azienda ha acquisito un terreno in prossimità di una rete viaria che collega due importanti realtà urbane della provincia di Brindisi, Mesagne e Latiano, con l'intento di fornire servizi autonomi in un ambiente confortevole per la clientela.

L'offerta di Zurlo Auto comprende un'ampia gamma di servizi, tra cui autolavaggio self-service, area di manutenzione, noleggio e vendita di auto, nonché un'area bar e piccolo ristoro. La cura dei dettagli e la presenza di prodotti di alta qualità caratterizzano l'esperienza offerta dall'azienda.

Uno dei valori aggiunti dell'azienda è la tutela dell'ambiente, per cui viene adottata una ricerca ispirata all'eco-sostenibilità degli impianti e all'utilizzo di tecnologie di lavaggio avanzate. In particolare, la nuova generazione di piste di lavaggio ISTOBAL n'joyavant offre le massime prestazioni e flessibilità per adattarsi alle esigenze specifiche di ciascun cliente. Anche il depuratore biologico monoblocco ad elevata efficienza depurativa con possibilità di riciclo delle acque fino all'80% delle acque impiegate rientra in questo principio di eco-sostenibilità.

L'architettura e il design dello spazio esterno sono stati studiati per coniugare impianti, ambienti interni ed esterni secondo una nuova idea di comfort, creando armonia con il contesto e un benessere che rigenera. L'obiettivo finale di Zurlo Auto è di coccolare il cliente in una piacevole sosta a metà percorso della "Strada Provinciale 45".

Dopo oltre cinque anni di duro lavoro, l'azienda Zurlo Auto ha finalmente raggiunto l'obiettivo di offrire ai propri clienti un servizio completo ed efficiente, basato sulla coniugazione di più attività in un'unica soluzione. Inoltre, presto si aggiungerà anche un prestigioso B&B. La nuova realtà è pronta ad accogliere tutti coloro che cercano un'esperienza di qualità, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale.