Black Friday e console in offerta: PlayStation 5, Nintendo Switch e X-Box Serie X

Il Black Friday si avvicina e gli appassionati di videogiochi staranno già pensando cosa acquistare, approfittando degli sconti del Venerdì Nero.

Ovviamente, questo è il periodo ideale per iniziare a pensare ai regali di Natale e anticipare gli acquisti in modo da non ritrovarsi a fare i regali all’ultimo momento.

Se sei interessato alle console di gioco, sappi che durante il Black Friday potrai approfittare di offerte pazzesche e vantaggiose su alcuni dei prodotti di punta in fatto di videogame, come PlayStation 5, Nintendo Switch e X-Box Serie X. Scopriamole nel dettaglio.

PlayStation 5

La PlayStation 5 (PS5) è la console di gioco di ultima generazione di Sony, rilasciata nel novembre 2020. La PS5 presenta un'unità SSD personalizzata con una velocità di trasferimento dati molto elevata.

Questo si traduce in tempi di caricamento più rapidi nei giochi e una maggiore fluidità nell'esperienza di gioco.

La console supporta l'accelerazione hardware per il ray tracing, una tecnologia che migliora la resa grafica rendendo in modo più realistico l'illuminazione e le riflessioni nei giochi.

La PS5 è dotata di una tecnologia audio avanzata chiamata Tempest 3D AudioTech, che offre un'esperienza audio immersiva e posizionale, migliorando l'orientamento spaziale del suono nei giochi.

Oltre a queste caratteristiche la PS5 è dotata di un lettore Blu-ray Ultra HD, consentendo la riproduzione di contenuti video ad alta definizione. In più, l'interfaccia utente è stata aggiornata, offrendo una navigazione più rapida e funzioni aggiuntive come il Control Center, che fornisce accesso veloce a varie opzioni e funzionalità senza dover interrompere il gioco.

Durante il Black Friday alcuni rivenditori come Euronics, UniEuro, MediaWorld e GameStop possono offrire sconti allettanti, considerando anche che Sony sta per lanciare il nuovo modello di PS5 Slim.

Le offerte non sono ancora uscite, ma si può immaginare che vi sarà un taglio di prezzo di circa 100 euro; in più, potrebbe capitare che alcuni rivenditori facciano sconti anche sui giochi singoli o bundle di giochi, mentre i controller DualSense potrebbero raggiungere un prezzo di circa 49.99 euro. Staremo a vedere.

Nintendo Switch

Nintendo Switch è una console per videogiochi ibrida sviluppata da Nintendo.

È stata rilasciata a marzo 2017 e ha guadagnato grande popolarità grazie al suo design unico, che ne consente l'utilizzo sia come console domestica sia come dispositivo portatile. Ecco alcune caratteristiche e aspetti chiave di Nintendo Switch:

design ibrido : la Switch può essere utilizzata in tre diverse modalità, come console domestica tradizionale quando è collegata a una TV, come dispositivo portatile con il suo schermo integrato e in modalità da tavolo con controller rimovibili per giochi multiplayer in movimento.

: la Switch può essere utilizzata in tre diverse modalità, come console domestica tradizionale quando è collegata a una TV, come dispositivo portatile con il suo schermo integrato e in modalità da tavolo con controller rimovibili per giochi multiplayer in movimento. controller Joy-Con : la Switch è dotata di controller rimovibili, che possono essere utilizzati indipendentemente per i giochi multiplayer o collegati a un'impugnatura per funzionare come un gamepad più tradizionale.

: la Switch è dotata di controller rimovibili, che possono essere utilizzati indipendentemente per i giochi multiplayer o collegati a un'impugnatura per funzionare come un gamepad più tradizionale. libreria di giochi : Switch ha una vasta libreria di giochi che include titoli popolari come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons e molti altri. Supporta sia cartucce di gioco fisiche che download digitali.

: Switch ha una vasta libreria di giochi che include titoli popolari come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons e molti altri. Supporta sia cartucce di gioco fisiche che download digitali. servizi online : Nintendo Switch Online è un servizio in abbonamento che fornisce multiplayer online, accesso a una libreria di giochi classici per NES e SNES, dati di salvataggio nel cloud e altre funzionalità.

: Nintendo Switch Online è un servizio in abbonamento che fornisce multiplayer online, accesso a una libreria di giochi classici per NES e SNES, dati di salvataggio nel cloud e altre funzionalità. accessori: Nintendo offre vari accessori per Switch, inclusi Joy-Contro aggiuntivi, un Pro Controller per esperienze di gioco più tradizionali e l'accessorio fitness Ring Fit Adventure.

Per quanto riguarda gli sconti durante il Black Friday o il Cyber Monday, non c’è ancora nulla di certo, probabilmente la Nintendo Switch potrebbe costare tra le 299 euro e i 269 euro, magari anche con un gioco incluso; mentre nel caso della Nintendo Switch Lite alcuni rivenditori potrebbero offrire prezzi compresi tra i 169 e i 189 euro.

Anche in questo caso, alcuni giochi possono arrivare a costare intorno alle 50 euro; tra i titoli più attesi segnaliamo Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars e Super Mario 3D World + Bowser's Fury etc...

X-Box Serie X

Xbox Series X è una delle ultime console di gioco di Microsoft. È stata ufficialmente rilasciata il 10 novembre 2020, insieme a Xbox Series S. Ecco alcune caratteristiche e aspetti chiave di Xbox Series X:

hardware : Xbox Series X è una console di gioco ad alte prestazioni dotata di hardware AMD personalizzato, tra cui un processore Zen 2 e un'architettura grafica RDNA 2. È progettata per offrire giochi 4K, con supporto fino a 120 fotogrammi al secondo.

: Xbox Series X è una console di gioco ad alte prestazioni dotata di hardware AMD personalizzato, tra cui un processore Zen 2 e un'architettura grafica RDNA 2. È progettata per offrire giochi 4K, con supporto fino a 120 fotogrammi al secondo. compatibilità con le versioni precedenti : Microsoft ha posto una forte enfasi sulla compatibilità con le versioni precedenti con Xbox Series X. Molti giochi Xbox One, Xbox 360 e Xbox originali sono compatibili con la nuova console, offrendo prestazioni migliorate e tempi di caricamento più rapidi.

: Microsoft ha posto una forte enfasi sulla compatibilità con le versioni precedenti con Xbox Series X. Molti giochi originali sono compatibili con la nuova console, offrendo prestazioni migliorate e tempi di caricamento più rapidi. ripresa rapida : questa funzione consente ai giocatori di passare rapidamente da un gioco all'altro e riprendere il gioco dal punto in cui si erano interrotti, anche dopo che la console è stata spenta.

: questa funzione consente ai giocatori di passare rapidamente da un gioco all'altro e riprendere il gioco dal punto in cui si erano interrotti, anche dopo che la console è stata spenta. game pass : il servizio di abbonamento Xbox Game Pass fornisce l'accesso a un'ampia libreria di giochi, inclusi titoli Xbox Game Studios proprietari il giorno del rilascio. Questo servizio di abbonamento è stato uno degli obiettivi principali di Microsoft, offrendo un'ampia gamma di giochi a pagamento mensile.

: il servizio di abbonamento Xbox Game Pass fornisce l'accesso a un'ampia libreria di giochi, inclusi titoli Xbox Game Studios proprietari il giorno del rilascio. Questo servizio di abbonamento è stato uno degli obiettivi principali di Microsoft, offrendo un'ampia gamma di giochi a pagamento mensile. smart delivery: ti garantisce di ottenere la migliore versione di un gioco per la tua console. Se possiedi un gioco su Xbox One e dispone di una versione ottimizzata per Series X|S, riceverai automaticamente la versione ottimizzata gratuitamente quando esegui l'aggiornamento alla nuova console.

Al momento le uniche notizie certe è che, in Francia alcune catene abbasseranno il prezzo di questa console di circa 100 euro.

Di conseguenza, Xbox Series X costerà circa 449 euro invece di 549 euro. Questa campagna promozionale è organizzata da Microsoft sul territorio francese, e non si sa ancora se verrà estesa anche ad altri paesi e rivenditori europei.



