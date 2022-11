Tutte pazze per i mocassini: i modelli da acquistare con il Black Friday per un look da star

Sono versatili, iconici e praticamente amati da tutte le star: i mocassini che per anni sono stati considerati la calzatura tipica delle mamme e delle nonne sono tornati alla riscossa e non hanno nessuna intenzione di rientrare nell’armadio!

Dalle modelle alle influencer la calzatura più diffusa nei college inglesi di inizio novecento, ha attraversato la storia della moda rivoluzionandola tanto che a partire dagli anni ’50 è diventata la scarpa di tutti e non più di una piccola élite. La fama dei loafers (come vengono chiamati nel mondo anglosassone) è rimasta invariata nel corso dei decenni, impossibile ad esempio dimenticare Michael Jackson e i mocassini indossati con calzino bianco in bella vista.

Anche se negli ultimi decenni si sono eclissati, sono riusciti ad attirare nuovamente l’attenzione su di loro perché sono stati in grado di reinventarsi e di stare al passo con i tempi. Plateau, tacchi o fibbie oversize, i mocassini 2.0 sono adatti davvero a ogni stile e gusto e il Black Friday è l’occasione che stavi aspettando per acquistare tutti i modelli che hai sempre desiderato a prezzi convenienti.

Con l’aiuto dell’ultimo modello di loefers e gli sconti del venerdì nero più amato dell’anno, potrai creare look ricercati o adatti a tutti i giorni e sentirti come una vera star in ogni occasione.

Un grande classico: i mocassini penny

Il classico non passa mai di moda e questo è ancora più vero quando si parla di mocassini penny. Basta uno sguardo per riconoscere il modello iconico caratterizzato da un cinturino orizzontale (detto anche “sella”) con un piccolo inserto in cui negli anni ’50 veniva conservato un penny: da qui il nome penny loafers, che serviva ai ragazzi per chiamare alla cabina telefonica. Nella versione tradizionale in nero o marrone in quella più cool in verde o blu, queste scarpe sono adatte se hai uno stile classico. Indossati con un paio di jeans e un pullover con scollo a V puoi affrontare ogni impegno con stile.

Per chi vuole uno stile dandy: mocassini con nappine

Classico, elegante e con un tocco bohémien: questi sono i tratti distintivi del mocassino con nappina, immancabili nell’armadio di chi ama la comodità, ma non rinuncia allo stile. Il modello dalle linee classiche viene addolcito e reso più giovanile con questo piccolo dettaglio che può essere considerato un vezzo da concedersi per essere uniche e alla moda. Indossato con un paio di pantaloni a sigaretta e un cappotto lungo, immaginerai in un attimo di passeggiare tra le strade parigine.

Per un tuffo negli anni ’90: mocassini con platform

Il tacco è il dettaglio in più che dona eleganza a ogni outfit, per andare in ufficio con stile, ma senza stress, un tuffo negli anni ’90 restituirà il mocassino con platform. Il modello diventerà il tuo “mai più senza” di questo inverno da acquistare in forme e colori differenti grazie agli sconti del Black Friday. Potrai affrontare ogni giornata con passo sicuro e deciso grazie alla suola platform conosciuta anche come “a ferro da stiro” tipica dei Nineties che con la sua anima gotica si sposa perfettamente al mood college tipico dei mocassini. Una volta indossati ti sentirai una vera e propria It Girl come Hailey Bieber e Katie Holmes.

Chunky loafers: i mocassini dalla suola maxi

Simbolo di bon ton e degli studenti dei college inglesi, il mocassino 2.0 rompe con il passato e gioca sui contrasti incontrando la suola chunky. Sì, perché la suola a carrarmato che ormai "si è impossessata" degli stivali, questo autunno e inverno è diventata il must have dei mocassini. La combo chunky loafers e calzino bianco è l’abbinamento immancabile per sentirsi alla moda. La scarpa con la sua altezza riesce a slanciare la gamba, allora perché non abbinarla a un abito corto o a una gonna midi per essere davvero glamour?

Mocassini con tacco e in un attimo avrai un look elegante

Chi l’avrebbe mai detto che il mocassino, simbolo della comodità e della praticità potesse diventare anche una scarpa per le grandi occasioni? L’incontro con il tacco rigorosamente quadrato da otto o dodici centimetri è la scelta immancabile se vuoi avere un outfit top e allo stesso tempo comodo quando vai a lavoro o per un'occasione speciale. Versatile e adatto sia di giorno che di sera puoi abbinarlo a jeans o pantaloni cropped, ma anche a vestiti midi: basta cambiare alcuni accessori e indossarli con calzini corti per dare un twist in più al tuo abbigliamento.