Oro e non solo: scopri i servizi di una realtà leader nel commercio dei metalli preziosi

Chi si trova nella necessità di dover vendere i propri oggetti di valore per far fronte a un immediato bisogno di liquidità, può finire preda della paura di svendere il proprio bene e non vedersi riconosciuta una cifra equivalente al suo giusto valore.

Questo timore è assolutamente comprensibile. Tuttavia, prendendo le giuste accortezze e rivolgendosi a operatori professionali autorizzati, è possibile vedersi riconoscere una cifra congrua al reale valore dei propri oggetti preziosi.

Siamo nella settimana del black friday, la settimana delle occasioni e degli affari. Investire in oro e in metalli preziosi rappresenta proprio una grande occasione. Pensando solo all'oro, infatti, il suo prezzo è passato, negli ultimi vent'anni, da poco più di 10 euro per grammo nel 2000 al picco di oltre 50 euro al grammi nel 2020. Nel dettaglio, dal 2000 ad oggi, il valore dell'oro è aumentato del 433% circa. L'oro, infatti, è uno dei metalli preziosi che più tende a rivalutarsi nel tempo, e questo non solo perchè è largamente impiegato come bene rifugio, ma anche perchè l'oro ha importanti proprietà fisiche che lo rendono particolarmente utile nel settore dell'industria, elettronica in primis ma non solo.

Valutazione esatte e professionalità

Una di queste realtà è indubbiamente Banco Metalli Italiano, l’azienda leader in Italia nel commercio all’ingresso dei metalli preziosi e unica in provincia di Brindisi autorizzata come operatore professionale. Questa qualifica permette solo al Banco Metalli Italiano di poter acquistare legalmente monete e oro puro in forma di lingotti (oro da investimento).

Il Banco Metalli Italiano può essere utile :

Quando si possiedono oggetti in oro e argento inutilizzati e si ha quindi la necessità di disfarsene, monetizzando il valore;

Se si vuole approfittare per capitalizzare monete, lingotti e oggetti che sono stati conservati in passato ma che oggi garantirebbero un cospicuo guadagno grazie all’aumento delle quotazioni;

Se si ha la necessità di liquidità immediata;

Se si ha bisogno anche solo di una stima senza impegno.

Per tutto quanto in precedenza convinene rivolgersi a professionisti del settore

Per chiunque, insomma, ritenga che l’equivalente in denaro dei propri oggetti preziosi possa essere più utile rispetto al mero possesso del bene – anche in virtù dei rischi connessi alla custodia di oggetti preziosi – le filiali di BMI sono il posto giusto.

Presso i centri, infatti, il personale qualificato di BMI esaminerà attentamente oggetti quali catene, anelli, orologi, bracciali, monete, rottami, set e servizi in argento ( vassoi, posate, bomboniere) - e qualsiasi altro bene composto d’oro o d’argento – al fine di restituire ai clienti una valutazione il più esatta ed equa possibile.

Scegli in sede se vendere il tuo oggetto di valore

Tutte le valutazioni fatte nei centri BMI non vincolano affatto i clienti: solo se soddisfatti, infatti, potranno decidere se è opportuno vendere l’oggetto per ottenere in cambio la somma equivalente alle più alte quotazioni di mercato.

Se il servizio offerto da BMI può essere utile, è possibile recarsi personalmente per fare valutare i propri oggetti in oro e argento nelle sedi del gruppo – a Fasano in Piazza Aldo Moro n. 9 (nei pressi dell’Ospedale) – a Brindisi in Via Cristoforo Colombo n. 56 (nei pressi di Porta Mesagne), a Martina Franca in Piazza D’Angiò n. 10 (nei pressi dello Stadio) - aperte dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30.

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare allo 080-4392224