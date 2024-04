Combattere il vortice del gioco d'azzardo patologico

Il gioco d’azzardo patologico ha assunto in Italia una dimensione inquietante e il territorio brindisino, purtroppo, non fa eccezione: i danni sociali e sanitari sono sempre più pesanti e coinvolgono singoli e famiglie, soprattutto tra le fasce deboli, più vulnerabili ai messaggi di vincite facili.

Nel cuore della lotta contro il gioco d'azzardo patologico, la Asl Brindisi dispiega una squadra di specialisti per coloro che cercano un'uscita da questa dipendenza devastante. In un mondo in cui il gioco può trasformarsi da innocente passatempo a un pericoloso vortice distruttivo, l’azienda sanitaria offre una serie di servizi di sostegno psicologico e di cura.

Il gioco d'azzardo patologico, una dipendenza comportamentale che può causare gravi danni personali, familiari e finanziari, richiede un approccio olistico per essere contrastato efficacemente. Il dott. Salvatore De Fazio, direttore del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche, spiega cosa è il gioco d'azzardo patologico, come la Asl Brindisi si impegna attivamente nella sua prevenzione e trattamento, e come individui affetti da questa dipendenza possono accedere alle cure necessarie.

Da consulenze psicologiche e supporto terapeutico, a gruppi di sostegno e programmi di riabilitazione, gli psicologi Simona Capraro e Sandro Malerba, specialisti del Sert, descrivono le tecniche che aiutano i pazienti a vincere questa dipendenza.

L’accesso al Servizio è gratuito, non necessita di richiesta medica, e viene offerto nel rispetto della privacy e dell’anonimato.

Per contatti telefonare ai numeri 0831 536626 – 0831 510630 oppure scrivere a gap.sert@asl.brindisi.it