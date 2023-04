Obiettivi raggiunti e nuove sfide per il Dipartimento di Oncologia-Ematologia-Radioterapia della Regione Puglia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Dipartimento Oncoematologico- radiodiagnostico-radioterapico ha recentemente diffuso i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2022, evidenziando una crescita significativa rispetto al 2019, periodo pre-covid. Nell'ultimo anno, le unità operative hanno erogato quasi 300mila prestazioni a pazienti ambulatoriali e ricoverati, con un incremento del 17% rispetto al 2019, quando erano state erogate circa 255mila prestazioni.

Inoltre, le due unità operative con posti letto, Oncologia ed Ematologia, hanno ricoverato più di 1.000 pazienti, il 20% dei quali provenienti da altre ASL. Il Dipartimento è composto da circa 350 operatori sanitari suddivisi in 12 unità operative: Oncologia Medica di Brindisi, Francavilla Fontana e Fasano, la Senologia territoriale e ospedaliera, l'Ematologia, la Radiodiagnostica di Brindisi, Francavilla e Ostuni, la Medicina Nucleare, la Radioterapia, la Fisica Sanitaria e la Terapia del Dolore e Cure Palliative.

Nel mese di febbraio scorso il Dipartimento ha tenuto incontri di negoziazione del budget con la direzione generale in cui sono stati discussi i risultati delle attività svolte e gli obiettivi aziendali futuri. Oltre al miglioramento della presa in carico dei pazienti, è previsto l'utilizzo sempre più diffuso della cartella clinica, che sarà inserita nel fascicolo sanitario elettronico del cittadino, consentendo un più rapido accesso alla storia clinica nei diversi contesti sanitari. Inoltre, è prevista la registrazione elettronica nel portale regionale dei pazienti in lista di ricovero, nonché la partecipazione a programmi di telemedicina e di riduzione dei tempi di attesa.

Secondo il direttore del Dipartimento, Maurizio Portaluri, "si tratta di un momento importante in cui le singole sezioni organizzative prendono coscienza dei risultati delle attività e degli obiettivi aziendali a cui sono chiamate a contribuire". Il ritorno alla normalità dopo la pandemia Covid è un risultato molto importante: la collaborazione tra le diverse unità operative del dipartimento e la direzione generale consentirà di raggiungere gli obiettivi individuati e di garantire una migliore assistenza sanitaria ai cittadini.