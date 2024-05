Emergenza sangue: l’appello della Sanità Locale

Ogni anno, nel periodo estivo, il Servizio di Medicina Trasfusionale affronta il problema dell’emergenza sangue, a causa di un fisiologico calo di donatori abituali a fronte di un aumento della popolazione per il notevole afflusso di turisti e villeggianti.

Quest’anno il problema è aggravato dall’evento del G7, organizzato nella nostra provincia nel mese di giugno, che vedrà in pochi giorni l’arrivo di oltre 5.000 persone. Questo rende necessario un impegno ulteriore per incrementare le scorte di sangue ed essere pronti a gestire qualsiasi emergenza.

Ricordiamo che ogni ASL deve garantire un fabbisogno costante di sangue per i pazienti microcitemici e quelli in assistenza domiciliare, oltre che per gli interventi chirurgici elettivi, e assicurare al contempo le scorte necessarie per gli accessi al Pronto Soccorso in urgenza e per gli interventi chirurgici non programmati.

L’appello ai cittadini arriva da parte della direttrice del Centro Trasfusionale della ASL di Bindisi, Antonella Miccoli, insieme a giovani studenti infermieri che invitano a donare.

Per prenotare una donazione o per chiedere informazioni, chiamare il Centro Trasfusionale al numero 0831 537274.