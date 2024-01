Un’esperienza formativa integrale per la crescita personale e professionale

Il recente avvento della quarta rivoluzione industriale ha reso l'innovazione tecnologica e digitale un fattore centrale per la crescita economica e sociale. Settori come l'intelligenza artificiale, la robotica e l'"internet of things" stanno ridefinendo interi modelli produttivi e, di conseguenza, nuove figure professionali sono richieste per gestire la complessità di questi sistemi. Per formare le competenze necessarie di questi professionisti del futuro servono percorsi didattici verticali, in grado di fornire conoscenze tecniche avanzate ma anche di stimolare il pensiero critico e le capacità di problem solving. I laboratori devono essere costantemente aggiornati con le ultime tecnologie e vi deve essere un continuo confronto con il mondo produttivo, per comprenderne le esigenze in divenire. Solo così la scuola potrà assolvere al suo compito di creare giovani preparati, pronti ad affermarsi nel mutevole mercato del lavoro.

Ma la funzione educativa degli istituti non si esaurisce nella preparazione professionale. La scuola deve forgiare cittadini consapevoli, sensibili alle sfide del presente: ecco perché è importante che promuova occasioni di confronto e arricchimento culturale, come conferenze su temi di attualità e sostenibilità, incontri con esperti esterni, viaggi di istruzione che vadano oltre la canonica gita turistica. Queste esperienze extra-didattiche permettono agli studenti di ampliare i propri interessi e orizzonti, relazionarsi con contesti nuovi e apprendere competenze trasversali fondamentali, come il lavoro di squadra. La scuola deve educare, non solo istruire.

Indirizzi innovativi e laboratori d'avanguardia: l'offerta d'eccellenza dell'ITT Giorgi

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Giorgi” di Brindisi è un punto di riferimento nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una solida esperienza ultradecennale nella formazione professionale in campo scientifico e tecnologico. L’Istituto offre un’ampia offerta formativa, articolata in diversi indirizzi di studio: Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, e infine Meccanica e Meccatronica. I piani di studio prevedono sia una formazione culturale a 360 gradi che l'acquisizione di competenze tecniche verticali, grazie a laboratori all'avanguardia dove gli studenti possono sperimentare direttamente le tecnologie più innovative. Inoltre, l'Istituto arricchisce l'attività didattica tradizionale con numerose iniziative extracurriculari su vari temi di attualità, per ampliare gli orizzonti culturali degli studenti e favorirne la crescita come adulti responsabili e proattivi. Vengono organizzati incontri con esperti, dibattiti su sostenibilità ambientale, seminari contro il bullismo, workshop creativi e molto altro. Queste esperienze permettono di sviluppare competenze trasversali e soft skills fondamentali.

L’ITT Giorgi garantisce così una preparazione completa, che unisce conoscenze teoriche e abilità pratiche, con un focus specifico sulle nuove professioni e sulle richieste del settore produttivo. Gli studenti sviluppano competenze altamente spendibili nel mercato occupazionale, oltre a soft skills come la collaborazione in team e il problem solving, sempre più determinanti nel campo del lavoro. La qualità dell'insegnamento è confermata dai brillanti risultati ottenuti nel 2023 dagli studenti in competizioni e certificazioni nazionali, nonché dal tasso di occupazione post-diploma che si attesta su percentuali molto elevate.

Scopri l'eccellenza dell'ITT Giorgi agli Open Day e iscriviti online

L'Istituto Tecnico Tecnologico Giorgi apre le porte a studenti e genitori in occasione degli Open Day, tre domeniche - 21 e 28 gennaio e 4 febbraio: si tratta di un'ottima opportunità per conoscere da vicino l'offerta formativa, partecipare a lezioni dimostrative tenute dai docenti e visitare i laboratori, dove gli alunni sperimentano le ultime tecnologie applicate a informatica, elettronica e automazione. Gli Open Day sono l'occasione migliore per orientarsi, entrare nel vivo dei diversi indirizzi di studio, capire quale percorso forma le competenze più utili per affacciarsi al mondo del lavoro con la giusta preparazione. Genitori e figli possono così raccogliere tutti gli elementi necessari per una scelta consapevole, prima di procedere con l'iscrizione online.

Le iscrizioni per l'anno 2024/2025 sono infatti aperte dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024. Per favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest’anno è online la Piattaforma Unica, punto di accesso per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. E proprio all’interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni online, che trovate a questo link, con tutte le informazioni utili per la procedura. L’ITT Giorgi rappresenta una scelta d’eccellenza per chi desidera investire in una formazione tecnica e tecnologica di alto livello, in linea con le richieste del mondo del lavoro.

In chiusura vi invitiamo a visitare il sito ufficiale a questo link, dove troverete tutte le informazioni sull’Istituto, e a seguire le pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati su iniziative e novità.