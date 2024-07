Formazione tecnica e tante opportunità professionali: un’occasione preziosa per i giovani pugliesi

Lo sviluppo di un territorio passa necessariamente dalla formazione della fascia più giovane della sua popolazione, processo capace di sviluppare quelle professionalità e abilità capaci di proiettare una regione verso il futuro. Per questa ragione la Puglia ha investito su percorsi formativi all’avanguardia, modellati sulle esigenze reali del territorio e che mettono al centro la tecnologia e l’innovazione.

La mission di ITS Academy Mobilità Sostenibile - Aerospazio Puglia

In questo contesto, centrale è il ruolo di ITS Academy Mobilità Sostenibile - Aerospazio Puglia che, con vari sedi dislocate in tutta la Regione, ha la propria mission nello sviluppo del territorio attraverso percorsi biennali di alta formazione tecnica, volti a indirizzare i giovani verso le tecnologie innovative e mobilità sostenibile.

Grazie a una sintesi di teoria e pratica, ITS Academy Mobilità Sostenibile - Aerospazio Puglia forma tecnici specializzati in grado di guardare a modelli sostenibili di mobilità, coerenti con i valori di un’economia sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, oggi più che mai attuali. Non è un caso, infatti, che questi corsi specializzanti aprono ai giovani tecnici una miriade di opportunità professionali.

Tante opportunità professionali per i giovani

“Stiamo assistendo a un grande sviluppo dell'aerospazio e della mobilità sostenibile e integrata. Non esistono più i singoli mezzi di trasporto, ma si concepisce il sistema nella sua interezza e complessità, come un organismo che vive e respira ed è aereo, elicottero, ferrovia, mezzo navale, veicolo stradale. Agli elicotteri, in particolare, spetta una posizione di primo piano nella logistica integrata e la loro manutenzione appare strategica per consentirne un utilizzo ottimale, garantendo il volo in sicurezza e la massima durabilità del mezzo. – spiega il Presidente dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile - Aerospazio Puglia Antonio Ficarella. – Il biennio d’eccellenza, interamente finanziato dall’ITS Mobilità Sostenibile e Aerospazio è in grado di garantire sbocchi occupazionali alle figure specializzate, promuovendo in maniera decisa la cultura dell’innovazione dei processi d’impresa tra i diplomati. L’offerta formativa ampia e sfaccettata dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile e Aerospazio, con sedi a Brindisi, Grottaglie (TA), Tricase e Alessano (LE) e Bari, ha l’obiettivo di formare dei tecnici superiori che sappiano essere anche imprenditori di sé stessi, mettendo a frutto le proprie competenze su un territorio che offre un ventaglio di opportunità da cogliere al volo. Il tutto con un approccio human centered, che sappia tendere verso una soluzione che coniughi fattibilità e desiderabilità, bilanciando il desiderio di innovazione con le esigenze di sostenibilità ambientale e sociale che sono connaturate nella complessità del nostro tempo e dei nostri territori.”

Si tratta quindi di una preziosa opportunità per le giovani e i giovani che dopo il diploma vogliono dedicarsi ad un biennio di alta formazione per acquisire un titolo di tecnico superiore spendibile da subito per il mercato del lavoro. Il percorso è concepito con un approccio assolutamente innovativo e al tempo stesso concreto: sono previsti momenti di formazione ed esperienze di lavoro presso diverse aziende del settore.

Grazie ai nuovi laboratori ITS, inoltre, le aziende pugliesi avranno la possibilità di sviluppare nuove tecnologie, prodotti o processi con l'approccio test before invest: i laboratori saranno banco di prova delle nuove tecnologie e campo di formazione del personale tecnico, anche mediante l’eventuale reskilling o upskilling delle attuali risorse umane.

Alla scoperta dell’offerta formativa

La proposta formativa si articola, quest’anno, in diversi corsi come:

Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili con esami riconosciuti ENAC sede di Brindisi

con esami riconosciuti ENAC sede di Tecnico Superiore per la manutenzione dei motori aeronautici e navali (sede Tricase e Alessano)

(sede Tricase e Alessano) Tecnico Aeronautico Avanzato-handling, security, piloting (sedi di Brindisi e Bari)

(sedi di e Bari) Tecnico Superiore delle Tecnologie Produttive per l'Aerospazio - compositi, automazione, additive manufacturing, Tecnologie dello spazio (sede di Brindisi )

- compositi, automazione, additive manufacturing, Tecnologie dello spazio (sede di ) Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile e aeronavale - droni e mezzi da diporto Aeromobili ultraleggero, idrovolanti, barche a vela e motore (sede di Tricase e Alessano)

- droni e mezzi da diporto Aeromobili ultraleggero, idrovolanti, barche a vela e motore (sede di Tricase e Alessano) Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile (sede di Bari)

(sede di Bari) Tecnico Superiore delle Tecnologie Digitali Aerospaziali (sede di Brindisi)

Grazie ai fondi del PNRR, possono essere concesse borse di studio al fine di garantire il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti. Questi fondi, infine, permettono di sostenere lo svolgimento degli stage e dei tirocini formativi – anche all’estero –, per garantire un percorso formativo professionale e una crescita personale di assoluto livello.

I corsi dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile - Aerospazio Puglia sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca, scuole, enti di formazione ed enti locali, è previsto il conseguimento di un diploma 5° livello EQF.