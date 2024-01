Sostenibilità in primo piano: Il futuro dell'automobile tra ecologia e economia

"Il futuro? Sarà ritornare al punto di partenza, ai prezzi che il mercato aveva prima del Covid, ma per farlo ci vorranno almeno altri due anni".

A predirlo è Antonio Rizzo, titolare della concessionaria Rizzo Automobili Group, azienda a conduzione familiare che da quasi 50 anni si è guadagnata un posto importante nel mercato dell'usato e del noleggio a lungo termine.

Il mondo dell'automobile è in continua evoluzione e, nel cuore del Salento, la concessionaria Rizzo Automobili Group srl si prepara ad affrontare il futuro con una prospettiva unica.

Oltre a offrire auto usate plurimarca di alta qualità, Rizzo Automobili Group SRL si concentra sul noleggio a breve e lungo termine, includendo veicoli ibridi ed elettrici nella propria gamma. Antonio Rizzo spiega che la scelta tra acquisto e noleggio dipende dalle esigenze individuali dei guidatori italiani: per coloro che amano cambiare spesso auto, consiglia il noleggio a lungo termine, mentre per chi cerca un veicolo permanente per la famiglia, l'acquisto è l'opzione ideale.

La concessionaria è pronta a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo soluzioni di mobilità, comprese opzioni sostenibili. La sede della Rizzo Automobili Group SRL, in C.da Vergine km3, sulla strada provinciale Latiano-Mesagne, in provincia di Brindisi, accoglie i clienti dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.