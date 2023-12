Verso un futuro di competenza e consapevolezza: l’impegno di un istituto scolastico a Brindisi

Nel fitto panorama delle istituzioni educative italiane, un istituto si distingue come faro di innovazione, qualità e impegno costante verso la formazione integrale dei giovani.

Fondato nel lontano 1958, l’ITT “Giorgi” ha attraversato molteplici fasi evolutive che l'hanno portato a diventare una pietra angolare nel sistema educativo del territorio.

La mission educativa del G. Giorgi è chiara e incisiva: formare cittadini competenti e consapevoli. Questa istituzione si impegna a plasmare giovani maturi e equilibrati, pronti ad abbracciare un ruolo nella società con consapevolezza e autonomia. La scuola non solo si pone come punto di riferimento per il territorio, ma abbraccia la sfida dei tempi, sostenendo la crescita dei suoi studenti e del tessuto sociale circostante.

Il percorso formativo proposto dall'ITT "Giorgi" offre un biennio comune seguito da specializzazioni in indirizzi specifici come Informatica e Telecomunicazioni; Elettronica, Elettrotecnica e Automazione; Meccanica, Meccatronica ed Energia. Questo approccio mirato consente agli studenti di sviluppare competenze specializzate in campi chiave del mondo moderno.

La consapevolezza che un ambiente sereno favorisca il processo educativo è una priorità. La scuola promuove un clima accogliente e rispettoso delle norme di convivenza, incoraggiando gli studenti a percepire la scuola come un luogo di crescita e formazione integrale.

Con oltre mezzo secolo di storia, l'ITT "Giorgi" continua a essere un faro di eccellenza nel panorama educativo italiano, garantendo agli studenti un percorso formativo all'avanguardia e preparandoli a diventare cittadini consapevoli e competenti, pronti ad affrontare le sfide del domani.