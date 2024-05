Un arcobaleno di colori negli aeroporti di Brindisi e Bari

Il bel tempo sta finalmente tornando ed è giunta l’ora di concedersi un po’ di relax, magari prendendo un aereo verso una meta straniera per una vacanza mordi e fuggi. L’unico stress da superare è l’accesso al gate e poi finalmente l’imbarco, con quei minuti obbligatori da aspettare, in attesa che arrivi il volo prescelto.

E una volta giunti al proprio posto… arriva quel languorino che non ti aspetti! Che fare in questi casi?

La bontà non aspetta: la nuova campagna Soavegel in aeroporto

Perché aspettare? Soavegel, azienda di alta gastronomia nota in tutta Italia, ha lanciato la sua nuova campagna “Un arcobaleno di colori Soavegel” presentata negli aeroporti di Brindisi e Bari, per tutti coloro che stanno per imbarcarsi o che tornano da un viaggio, ma anche per chi aspetta che scenda dal volo una persona cara.

Fanno parte di questa campagna, una serie di prodotti indimenticabili, indispensabili per la partenza tanto da nasconderli in valigia e portarli con sé sul volo. Potete trovare i cartelloni di questa iniziativa, esposti negli aeroporti di Brindisi e Bari, per coloro che arrivano e coloro che tornano.

“Indispensabili alla partenza e… all’arrivo”

Ciò che rende unica quest’esperienza è proprio la sua praticità: i prodotti Soavegel sono irresistibili!

La cartellonistica presente negli aeroporti di Brindisi e Bari, con i suoi due slogan “Indispensabili alla partenza” e “Irresistibili all’arrivo” ben descrive l’unicità di questa campagna e del brand Soavegel.

“Un arcobaleno di colori Soavegel”

“Un arcobaleno di colori Soavegel” rispecchia benissimo la simpatia e l’accoglienza che da sempre ha contraddistinto il brand. Ricordiamo le numerose iniziative sociali che Soavegel ha portato avanti nel corso della sua carriera ma anche i grandi successi in ambito imprenditoriale raggiunti negli ultimi anni.

Il merito di tutto questo è una grande passione nei confronti del proprio settore d’appartenenza ma anche il grande ricambio generazionale, che ha portato la famiglia Bianco a crescere e ad affermare in campo nazionale e internazionale, il marchio.

Soavegel: storia di un brand internazionale

Quella di Soavegel è una storia che va avanti dal 1935, grazie all’impegno di Domenico Bianco che inizia la propria attività di “pastaio”, aprendo il primo stabilimento a Francavilla Fontana (BR). Negli anni seguenti e fino al 1970, grazie all’elevato standard qualitativo ed all’approfondita selezione delle materie prime, l’aumento della domanda viene sostenuta con gli stabilimenti di Roma e Taranto.

È del 1975 l’intuizione del figlio Leonardo, che decide di inizia un’importante e difficile conversione delle attività, promuovendo un’incessante ricerca e attenzione rivolta ai prodotti gastronomici surgelati.

Oggi, tutta la famiglia Bianco è impegnata nella gestione operativa della struttura aziendale, intuendo i cambiamenti di mercato e affermando il marchio Soavegel in tutto il mondo.

Non resta che scoprire i prodotti Soavegel e tuffarsi in un mondo di gusto e passione lungo quasi un secolo.