Scegliere un Istituto Tecnico Tecnologico

È sempre molto coinvolgente la partecipazione degli studenti di oggi (e di conseguenza, lavoratori di domani) alla scelta del percorso che faranno nei cinque anni di scuole superiori.

Si tratta di percorsi formativi in grado di fornire interessanti sbocchi professionali, soprattutto se sottolineati dalla competenza del personale didattico e da un programma valido.

Non è sempre facile rintracciare istituti di qualità adatti alla richiesta. Quando però accade, la soddisfazione è duplice: da un lato l’allievo è spronato nell’apprendimento, dall’altro il o la docente aggiunge un tassello di soddisfazione al suo bagaglio culturale.



Tra le numerose scuole che vanno a delineare il futuro di alcune ragazze e ragazzi c’è l’Istituto Tecnico Tecnologico "Giovanni Giorgi", che offre percorsi richiesti dal mondo del lavoro come l'Automazione, la Domotica, l'Informatica, la Meccanica, la Meccatronica e l'Energia.

Un istituto d’eccellenza a Brindisi

Fiore all’occhiello in questi settori, l'ITT "Giorgi", situato a Brindisi in via Amalfi 6.

L’istituto nasce nel 1958 come sede staccata del "Marconi" di Bari e ha subito molteplici trasformazioni, che hanno portato oggi a tre indirizzi specifici: “Informatica e Telecomunicazioni”, “Elettronica Automazione ed Elettrotecnica”, “Meccanica, Meccatronica ed Energia”. Ciascuno dei tre indirizzi è suddiviso in diverse articolazioni: Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia.

Come iscriversi online

Per chi volesse iscriversi all’anno scolastico 2023/2024 è possibile farlo online: tale procedura è valida sia per le scuole statali primarie che per le secondarie di primo e secondo grado. È possibile iscriversi attraverso Scuola in Chiaro, l’applicazione messa a disposizione dal Ministero: un QR Code dinamico associato ad ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio. Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro è cercalatuascuola.istruzione.it.

È possibile iscriversi sino alle 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.



Orari per iscriversi all’ITT Giorgi

I genitori interessati a iscrivere il proprio figlio o la propria figlia all’ITT "Giovanni Giorgi" possono inoltre rivolgersi alla segreteria della scuola, aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 anche dalle 14:00 alle 17:00 per supportare le famiglie nella compilazione del modulo di iscrizione on line.

Si ricorda, inoltre, che la segreteria sarà aperta anche domenica 29 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00: una possibilità molto interessante per i genitori che non avessero tempo e modo di recarsi a Scuola durante la settimana o avessero difficoltà con il sistema informatico per l’iscrizione.

Appuntamento con la memoria venerdì 27 gennaio

Approfittiamo per segnalare uno degli appuntamenti organizzati dal "Giorgi" per ampliare la propria offerta formativa, in programma il prossimo 27 gennaio a partire dalle ore 9:30 presso l’Aula Magna “Paolo Borsellino” dell’ITT “Giovanni Giorgi” di Brindisi, in occasione della Giornata della Memoria, in ricordo di tutte le vittime dello sterminio nazi-fascista.

Gli studenti delle classi quinte incontreranno Katiuscia Di Rocco, Direttrice della Biblioteca arcivescovile “A.De Leo”, che mostrerà ai presenti pagine di diario e lettere dei prigionieri, nonché oggetti ad essi appartenuti. Seguirà l’intervento di Donato Peccerillo, Presidente Provinciale ANPI, che illustrerà la sorte riservata, oltre che al popolo ebraico, anche ad altre categorie sottoposte a deportazione con riferimento anche a nostri conterranei. Subito dopo, ci sarà l’intervento di Valerio D’Amici, psicologo-psicoterapeuta, che invece si occuperà di analizzare l’aspetto della “cattiveria di gruppo”, quella che in qualche modo richiama Hanna Arendt ne “La banalità del male”.

Gli ospiti risponderanno alle domande degli studenti in una sorta di tavola rotonda che sarà moderata dalla dirigente scolastica, Mina Fabrizio.

.