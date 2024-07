Nuove opportunità di alta formazione in Puglia: tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile

Nel panorama della formazione superiore, esiste un ente educativo che ha saputo rispondere efficacemente alle esigenze del mercato del lavoro attraverso programmi mirati allo sviluppo economico del paese. Questa istituzione offre percorsi formativi che preparano tecnici altamente qualificati in settori chiave per la crescita economica. Ciò che distingue questi corsi è la collaborazione attiva con le imprese, che non solo partecipano alla progettazione dei programmi, ma contribuiscono anche alla formazione pratica degli studenti. Questo modello formativo assicura che i diplomati siano immediatamente pronti a contribuire in modo significativo al progresso industriale e tecnologico della nazione.



Sono aperte le preiscrizioni all’ITS Academy Mobilità Sostenibile e Aerospazio, con sedi a Brindisi, Grottaglie (TA), Tricase e Alessano (LE) e Bari.



Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili con esami riconosciuti ENAC sede di Brindisi.

Tecnico Superiore per la manutenzione dei motori aeronautici e navali (sede Tricase e Alessano)

Tecnico Aeronautico Avanzato-handling, security, piloting (sedi di Brindisi e Bari)

Tecnico Superiore delle Tecnologie Produttive per l'Aerospazio - compositi, automazione, additive manufacturing, Tecnologie dello spazio (sede di Brindisi)

Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile e aeronavale - droni e mezzi da diporto Aeromobili ultraleggero, idrovolanti, barche a vela e motore (sede di Tricase e Alessano)

Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile (sede di Bari)

Tecnico Superiore delle Tecnologie Digitali Aerospaziali (sede di Brindisi e Bari)

Si tratta di un biennio di alta formazione interamente finanziato dalla Regione Puglia. Una preziosa opportunità, dunque, per le giovani e i giovani che dopo il diploma vogliono dedicarsi ad un biennio di alta formazione per acquisire un titolo di tecnico superiore spendibile da subito per il mercato del lavoro. Il percorso è concepito con un approccio assolutamente innovativo e al tempo stesso concreto: sono previsti momenti di formazione ed esperienze di lavoro presso diverse aziende del settore.Questi i nuovi corsi: