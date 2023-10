Scegliere la scuola giusta per le proprie esigenze formative

Scegliere la scuola, l’università o il centro di formazione adatti alla propria istruzione è una decisione cruciale che può condizionare il futuro di una persona. L’istruzione non è solo un mezzo per acquisire conoscenze e competenze, ma anche un modo per sviluppare il proprio potenziale, la propria personalità e la propria visione del mondo. La scelta giusta può offrire opportunità di apprendimento, crescita e sviluppo personale e professionale, oltre a preparare gli studenti ad affrontare le sfide della società moderna. Al contrario, la scelta sbagliata può limitare le possibilità di successo, soddisfazione e realizzazione di una persona.

Per scegliere bene, è necessario considerare diversi fattori, come il livello di istruzione, il campo di interesse, le aspirazioni, le risorse economiche, la qualità dell’insegnamento, la reputazione, i servizi, l’ambiente e la cultura dell’istituto. Inoltre, è importante confrontare le diverse opzioni disponibili e informarsi sulle modalità di ammissione, i requisiti, i costi, i benefici e le prospettive di ogni università o centro di formazione. Infine, è essenziale ascoltare il proprio cuore e seguire la propria passione, perché solo così si potrà essere felici e motivati a studiare e a raggiungere i propri obiettivi.

Un’eccellenza dell’istruzione nel territorio brindisino

A Brindisi esiste una realtà che risponde adeguatamente alle aspettative di chi vuole investire al meglio le proprie risorse e tempo in un’istruzione veramente performante: è l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Carnaro Marconi Flacco Belluzzi”. Nato dall’unione di quattro storici Istituti, forma da oltre un secolo professionisti e tecnici qualificati nei settori della nautica, dell’aeronautica e dell’economia. L’Istituto si articola in due grandi macrosettori: il settore Tecnologico e quello Economico.

Il Settore Tecnologico

Il corso di studi del Settore Tecnologico comprende due indirizzi: "Trasporti e Logistica - Articolazione Conduzione del mezzo" e "Costruzioni Ambiente e Territorio". Il primo indirizzo presenta diverse specializzazioni, ovvero Conduzione del mezzo navale, quindi di Apparati ed impianti marittimi ed infine del mezzo aereo. Gli studenti che frequentano il corso "Trasporti e Logistica - Articolazione Conduzione del mezzo" conseguono il diploma di aspirante al comando di navi mercantili, che abilita all’imbarco su navi mercantili per intraprendere la carriera di ufficiale di coperta. Chi frequenta invece il corso "macchinisti CAIM" consegue il diploma di aspirante alla direzione di macchina di navi mercantili che abilita all'imbarco su navi mercantili per intraprendere la carriera di ufficiale di macchina. Gli allievi che frequentano infine il corso "CMA" acquisiscono una conoscenza globale delle procedure operative, del traffico e della legislazione vigente; dei mezzi utilizzati, sia a terra che in volo, sotto l’aspetto dei criteri tecnico-operativi d'impiego e l'approfondimento dei problemi meteorologici.

Il settore Economico

Questa specializzazione, con l’Indirizzo “Amministrazione finanza e marketing con articolazione Sistemi informativi Aziendali (S.I.A.)”, è la risposta alla richiesta di accedere alle Università, agli I.T.S. ed alle libere professioni; di operare nelle aziende private e pubbliche del mercato globalizzato che, pertanto, necessitano di operatori con competenze informatiche, amministrative, giuridiche, economiche e finanziarie in grado di creare, gestire e dirigere l’intera organizzazione con particolari capacità di lavorare con i software applicativi dell’era digitale e dell’I.C.T.

Una formazione modellata sulla persona e sulla realtà globale attuale

L’I.T.E.T. “Carnaro Marconi Flacco Belluzzi” presenta un’offerta formativa di alta qualità, che tiene conto delle diverse personalità degli studenti e sintetizza le esigenze formative legate allo specifico indirizzo tecnico-professionale dell’istituto con la necessità di garantire una solida formazione di base. L’attenzione verso l’acquisizione dei significati della cittadinanza europea attiva, contestualizzata a tutti i livelli della vita organizzata e delle problematiche del rispetto ambientale e delle diversità culturali o di genere, insieme al raggiungimento degli obiettivi generali prefissati avviene prevalentemente attraverso le attività curricolari e la progettazione di ulteriori attività di ampliamento dell’offerta formativa con l’intervento di esperti del settore, delle aziende private, degli enti pubblici e delle associazioni presenti sul territorio locale e nazionale. Tale valore aggiunto consente agli studenti e alle studentesse di effettuare una scelta consapevole in linea con quanto richiesto dal mondo professionale e universitario.

Un Istituto storico ed in continua evoluzione

L’Istituto, da tantissimi anni rappresenta per le famiglie un luogo di apprendimento e insegnamento dall’alto valore formativo, ricco di opportunità per le future generazioni. La storia dell’Istituto Nautico inizia nell’anno scolastico 1946-1947, quando fu istituito per dare una possibilità ai giovani profughi di Fiume e Lussinpiccolo, provenienti dalla Dalmazia e dall’Istria, a quell’epoca ospitati nel Collegio Navale “Niccolò Tommaseo” di Brindisi, di proseguire gli studi nautici già intrapresi nella loro città d’origine. Prese il nome “Carnaro” per onorare quei giovani che per amore dell’Italia e per sfuggire alla condanna delle Foibe, diventarono profughi.

In seguito al Decreto dell’ex Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, a partire dall’anno scolastico 1952-1953, l’Istituto ottenne la sua autonomia, offrendo in tal modo la possibilità di rispondere alla vocazione di quanti volevano intraprendere la carriera marinara. L’attuale sede è stata assegnata alla Scuola nell’anno scolastico 1980-1981. Dal 1991 in poi, l’Istituto ha aderito al progetto Nautilus per aggiornare i profili professionali e ampliare le possibilità occupazionali in conformità con le nuove esigenze del mondo del lavoro. A partire dall’anno scolastico 2002-2003, l’Istituto ha ampliato la sua offerta formativa istituendo l’indirizzo Aeronautico, finalizzato a formare nuove figure professionali per il trasporto aereo, grazie al carattere innovativo utile a creare la figura del Tecnico Aeronautico specializzato.

Con l’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti, dal 1° settembre 2010 ha assunto la denominazione di Istituto Tecnico Statale “Carnaro” e nell’anno scolastico 2014-2015, a seguito dell’accorpamento dell’Istituto “Marconi-Flacco-Belluzzi”, è nato l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”. L’Istituto “Belluzzi” indirizzo Costruzioni - Ambiente - Territorio, nato nel 1970, l’Istituto Marconi istituito nell’anno scolastico 1926-1927 e il “Flacco” hanno contribuito con la loro storia, formando generazioni di geometri, di ragionieri alla crescita culturale della Provincia di Brindisi. L'Istituto è attualmente dislocato nella città di Brindisi su due sedi: quella del Carnaro in Via Nicola Brandi n. 11 (che ospita il triennio Articolazione del Mezzo navale ed Aeronautico) e quella del Flacco in Via Del Lavoro n.21/E nel quartiere Minnuta (che ospita il settore economico dei Sistemi Informativi Aziendali, il settore tecnologico del Biennio Trasporti e logistica Nautico, Aeronautico e Impianti Marittimi).

Un focus educativo chiaro e gestito da un corpo docente d’eccezione

L’I.T.E.T. “Carnaro Marconi Flacco Belluzzi” di Brindisi è una scuola prestigiosa che rappresenta la memoria di un passato illustre e, allo stesso tempo, il motore dello sviluppo economico internazionale. La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lucia Portolano, guiderà una scuola complessa verso nuovi orizzonti e verso nuovi scenari futuri, per concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di ciascuno.

Nel panorama del Mediterraneo, l’istituto è una realtà ben radicata nel territorio brindisino che cresce in sintonia con il suo mare e i suoi porti, il suo cielo e l’aeroporto e tutti i suoi risvolti economici e finanziari sulle aziende circostanti. É una scuola prestigiosa, capace di assicurare il benessere e il raggiungimento degli obiettivi dei suoi principali attori: gli studenti e le studentesse.

Chiunque sia interessato a conoscere nel dettaglio i programmi offerti dall’Istituto e seguire tutti i relativi aggiornamenti, può visitare il sito della scuola e la pagina Facebook.