Torna a lavoro, dopo aver vissuto solo sei giorni di pensione

A sei giorni dalla pensione, torna a lavorare.

É la storia del dottor Mario Vincenzo Tamburrini, ex medico di famiglia, che dopo aver appeso al chiodo camice e stetoscopio, decide di tornare a lavorare ma, questa volta, presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Perrino di Brindisi. “Non riuscivo a passare le mie giornate sul divano a guardare la televisione, così come mi consigliava mia moglie” dichiara il dottor Tamburrini che, spinto dalla motivazione di dare ancora il suo contributo professionale, ha firmato un contratto a tempo determinato con la Asl Brindisi.

“Sento di dover dare ancora tanto e di poter imparare in un luogo come questo, dove mi viene offerta l'opportunità di lavorare a stretto contatto con le persone e di potermi interfacciare con i tanti reparti di cui è dotato questo ospedale” spiega il medico Tamburrini, che si mostra soddisfatto e sereno della sua scelta.

L’invito del medico, per altri suoi colleghi in pensione, è di rispondere alla manifestazione d'interesse pubblicata dalla Asl Brindisi sul sito istituzionale, nella quale si offre la possibilità ai medici di tornare nuovamente in attività nella Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza ed altre Unità operative per sostenere la sanità pubblica in questo particolare momento di criticità.