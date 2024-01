Scuola superiore, una scelta complessa e importante

La fine del percorso di studi della scuola secondaria di primo grado segna anche un momento di passaggio, in un mondo, quello della scuola secondaria di secondo grado, che coincide con una fase cruciale della crescita di un individuo: le scelte del gruppo dei pari, del rapporto con i genitori, degli studi da intraprendere sono cruciali. Soprattutto se si pensa che da esse deriverà la futura formazione, il successo lavorativo, in poche parole la propria vita.

Ci si trova dinanzi alla possibilità di intraprendere o percorsi di studio apparentemente più spendibili da subito nel mondo del lavoro, o di incamminarsi in percorsi formativi che potrebbero sembrare ad una prima lettura solo teorici, ma che invece poggiano su modalità laboratoriali ed esperienziali di apprendimento che nessuno si aspetterebbe. E’ il bivio tra il sapere come funzionano le cose o il saper cercare le cause e i perché. E nel secondo caso che ci si addentra in un sistema formativo di elevata qualità come quello liceale. Quello liceale è il percorso di chi impara a decodificare il mondo, sapendone leggere le dinamiche, costruendosi una efficace ‘cassetta degli attrezzi’ utile ad affrontare ogni sfida, attraverso una formazione completa che passa dalla massima astrazione quale è il numero alla capacità di saper usare abilmente la parola, dall’immagine al linguaggio universale della musica.

Il Liceo "Marzolla Leo Simone Durano”, di Brindisi e San Vito dei Normanni, declina nei suoi licei e nei suoi indirizzi questa cura del ragionamento logico, del porsi domande, dell’agire avendo però prima elaborato un’idea in un progetto.

L’obiettivo diventa, allora, quello di prepararsi per la professione futura, formandosi ad ampio raggio: non è detto che un tredicenne sappia già, oggi, cosa vorrà fare da grande o che, pur sapendolo, non cambi idea durante gli anni della scuola superiore.

Allora, la scelta del polo liceale Marzolla Leo Simone Durano rappresenta la scelta di chi vuole formarsi ad ampio raggio, costruendosi una solida base di partenza per ogni percorso post diploma, per ritrovarsi, ad esempio, anche leader di un team che realizza software non solo perché si sa creare il software, ma soprattutto perché si è in possesso delle soft skills necessarie nel mondo del lavoro. La capacità di adattamento, di saper progettare, di saper gestire il tempo e il carico di lavoro, di saper risolvere problemi, di saper argomentare e sostenere in modo fondato la propria tesi, di saper elaborare idee, progetti e di individuare strategie per realizzarli, ad esempio, sono competenze trasversali, le cosiddette soft skills, molto richieste nel mondo del lavoro.

Se si tiene conto di ciò, il sapere da scienza e sapienza si fa substrato fecondo per impiantare ogni percorso futuro, che sia di tipo tecnico scientifico, o giuridico, o umanistico o artistico, senza limitazione alcuna. È questa la mission del polo liceale Marzolla Leo Simone Durano: preparare gli studenti in modo efficace e completo alle sfide che li attendono.

Per aiutare gli studenti in questo delicato percorso, il Liceo "Marzolla Leo Simone Durano" è pronto ad accogliere tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza con le sue tre sedi, ‘respirandone’ lo spirito in prima persona, attraverso gli open day organizzati per il 21 e 28 gennaio e per il 4 febbraio 2024, o attraverso i ‘minicorsi’ liceali, o attraverso le giornate liceali in una full immersion che renderà ogni ragazzo liceale per un giorno. Basta prenotarsi a questo link.

Diversi percorsi per seguire le inclinazioni degli studenti

In occasione degli open day, dei minicorsi o delle giornate liceali, i ragazzi potranno esplorare meglio i quattro indirizzi presenti presso il Liceo “Marzolla Leo Simone Durano”, scoprendo tutti quei laboratori che non ti aspetti e valutando con cognizione di causa quale potrebbe essere il percorso migliore per dare voce alle proprie inclinazioni.

Il Liceo Classico ‘Marzolla’ presenterà il suo percorso quinquennale, con le opzioni “Matematica”, “Comunicazione e linguaggi”, “Seconda lingua comunitaria (Spagnolo/Francese)”, “Diritto”, nonché l’ultimo nato, il liceo Matematico, naturale evoluzione di un potenziamento di matematica condotto negli ultimi anni. Ma c’è anche il Liceo classico quadriennale, con i suoi indirizzi “giuridico- economico, “spettacolo”, “biomedico”.

Il Liceo Scientifico ‘Leo’, che ha rappresentato, fin dai suoi primi anni, un punto di riferimento culturale per la comunità sanvitese, esporrà le caratteristiche degli indirizzi di cui dispone; oltre al Liceo Scientifico con il Latino e all’indirizzo “Scienze Applicate”, a ordinamento quinquennale, dal 2022 è presente, anche, il percorso quadriennale “Science, Technology & Art”, che si propone di garantire il raggiungimento, in quattro anni, degli obiettivi specifici di apprendimento in ambito STEAM.

Il Liceo Artistico ‘Simone’, unico liceo con tale indirizzo presente nel territorio brindisino, approfondirà la struttura della proposta formativa, che si dipana lungo 5 anni.

Dopo il biennio, per gli studenti sarà possibile scegliere uno tra i quattro indirizzi previsti: “Architettura e Ambiente”, “Arti figurative”, “Grafica” e “Scenografia”.

Nell’ambito di ciascuno di questi sono attivati gli insegnamenti di Laboratorio e delle relative discipline di progettazione con laboratori e attività molteplici in stretta sinergia con il territorio.

Il Liceo Musicale ‘Durano’ offre un percorso interessante con accesso a numero chiuso. Strutturato su 5 anni, ha un piano di studi tipicamente liceale, in cui le discipline curricolari svolte concorrono a favorire una formazione completa, a partire dalla passione musicale degli alunni per accrescere la motivazione nello studio di tutte le materie.

Il Liceo Brindisino si propone alle famiglie della città e dei comuni viciniori come laboratorio di metodo, di formazione, officina di menti e di idee, il tutto garantito da una tradizione prestigiosa di circa 160 anni che non frena lo stimolo a innovarsi e a rinnovarsi costantemente per far fronte ai bisogni dell’utenza, da un dialogo ed una sinergia con le Istituzioni e gli altri enti culturali del territorio ormai consolidato.

Open day: ecco come iscriversi

Per le iscrizioni agli open day è sufficiente collegarsi a questo link.

In alternativa, è possibile iscriversi inviando un’email ai Docenti Referenti dell’orientamento: per il Liceo Classico all’indirizzo elvirapisanello@marzollaleosimnedurano.it, per il Liceo Scientifico a giusibecci@marzollaleosimonedurano.it, per il Liceo Artistico a valerioalmiento@marzollaleosimonedurano.it e per il Liceo Musicale a carmelarita.guarino@marzollaleosimonedurano.it.

Laboratori di greco e latino, torneo di Debate, esperimenti scientifici, lavori multimediali di lingue classiche e moderne, laboratori artistici e musicali, esemplificazioni di tecniche varie delle arti, incontri con gli studenti rappresentanti di Istituto e del Collettivo Studentesco saranno effettuati per immergersi concretamente nella vita del Polo Liceale “Marzolla Leo Simone Durano”, sia negli Open Day, sia nelle “Giornate da Liceale”.

Un’occasione, per i ragazzi, di valutare il percorso migliore per il proprio futuro.