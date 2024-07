Mare, benessere e relax, a pochi passi da Brindisi la nuova destinazione dell'estate 2024

Giornate al mare tra relax, Sole e tanto divertimento. Diciamoci la verità, quando si parla di estate, sono questi i primi pensieri ad occupare le nostre menti ed è proprio grazie a queste peculiarità che l'estate è la “bella stagione” per eccellenza.

Spesso però la nostra ricerca di spiagge uniche e di mare cristallino ci porta lontano da casa, anche quando è possibile goderne senza dover spendere cifre da capogiro o affrontare lunghi viaggi.

Il paradiso alle porte di Brindisi

A pochissimi chilometri dal centro di Brindisi, Posticeddu rappresenta uno degli esempi più calzanti in questo senso.

Spiagge immerse in una natura dal paesaggio unico che si affacciano sulle meravigliose acque dell'Adriatico meridionale.

Ed è proprio in questo bellissimo contesto che nasce il Lido Santa Lucia, una gemma nascosta che rappresenta un'oasi di relax in grado di offrire un'esperienza indimenticabile a tutti i suoi visitatori.

Il Lido vanta una serie di servizi pensati per il massimo comfort e relax: ombrelloni, cabine eleganti – che assicurano la protezione dal Sole, rappresentando anche un luogo sicuro per gli effetti personali – oltre ad un accogliente bar dove rinfrescarsi con una bibita o consumare un pasto in tutta tranquillità. La presenza di un ampio doppio parcheggio, sia interno che esterno, garantisce poi spazio sufficiente per i veicoli di tutti i visitatori, rendendo l'arrivo e la permanenza comodi e privi di preoccupazioni.

La destinazione ideale per una giornata al mare

Lido Santa Lucia non è solo una spiaggia, ma incarna il luogo ideale per staccare dalla routine quotidiana e immergersi in un ambiente rilassante e ben curato, una nuova destinazione dove trascorrere una giornata all'insegna del benessere e della tranquillità.

Situato in Via di Torre Testa, 110 a Posticeddu (BR), il Lido è sempre pronto ad accogliere e coccolare tutti coloro che vogliono trascorrere momenti indimenticabili sullo sfondo delle meravigliose acque del Mar Adriatico. Per conoscere meglio i servizi offerti e prenotare la propria giornata al mare basta chiamare il seguente numero: 3482940376.