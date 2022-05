Muovinsieme, il progetto dedicato ai bambini brindisini per promuovere uno stile di vita sano e attivo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Muovinsieme è un progetto nato dalla collaborazione tra l’Asl di Brindisi e le scuole, volto a contrastare la sedentarietà dei bambini e a promuovere i sani stili di vita. Purtroppo circa il 30% dei bambini del sud, non svolge un’attività sportiva strutturata, dato in controtendenza rispetto alla media nazionale che è del 20%. Bisogna riconoscere che la vita è profondamente cambiata, anche per i più giovani, ci si muove meno a piedi, si trascorre meno tempo all’aperto e spesso i momenti ludici sono correlati all’uso della tecnologia e quindi a dispositivi come tablet, smatphone o pc.

Grazie al progetto Muovinsieme si è consolidata ufficialmente una collaborazione tra l'Unità operativa di Epidemiologia dell’Asl Brindisi, diretta dal dottor Pasquale Pedote, l’Unità operativa Qualità, Comunicazione Formazione Educazione sanitaria e Promozione della Salute della stessa Asl, il cui responsabile è il dottor Liborio Rainò e 3 istituti comprensivi di Brindisi, Paradiso-Tuturano, Cappuccini e Centro 1.

Muovinsieme è stato inserito tra le attività in programma tra il 2021 e 2022, al suo interno sono state coinvolte 27 classi, per un totale di 400 alunni e circa 70 docenti. Tutti i soggetti coinvolti hanno avuto l’opportunità non solo di svolgere attività fisica, ma anche di effettuare tante altre esperienze all’aperto, come coltivare qualcosa, chiedere indicazioni stradali anche in lingue straniere, imparare ad orientarsi e a rapportarsi con gli altri e il proprio “se”. “L’impatto positivo che questo progetto ha avuto sui nostri alunni è tangibile” dichiara la dirigente dell’istituto comprensivo Paradiso-Tuturano, professoressa Marina Nardulli, proprio per queste ragioni il dottor Rainò auspica che questo genere di progetti possano ripetersi sistematicamente.