Idee make up Natale: beauty tips e idee per un trucco di tendenza

Natale è sinonimo di osare, quindi perché non farlo anche con il make up? Ecco alcune idee per il trucco di Natale che puoi provare a realizzare, ricorda che puoi sempre adattare queste idee in base ai tuoi gusti personali e ai colori che preferisci.

Trucco rosso e oro

Per realizzare un trucco sui toni del rosso e dell’oro, ecco come fare:

applica un'ombra dorata o bronzo su tutta la palpebra mobile

sfuma un'ombra rossa o bordeaux nella piega dell'occhio per un tocco natalizio

usa una matita nera o un eyeliner per definire la linea delle ciglia superiori

completa il make up con abbondante mascara nero.

Look glitterato e shiny

Per le feste osa con un po’ di glitter e applica un'ombra chiara o un primer glitterato su tutta la palpebra. Aggiungi un tocco di glitter o pigmento glitterato per un effetto scintillante. Puoi utilizzare una matita nera o un eyeliner per definire gli occhi, e anche in questo caso completa con mascara volumizzante.

Make up natalizio

Per un make up in perfetto stile Natale, ecco come fare:

scegli un'ombra verde smeraldo per la palpebra mobile

aggiungi un tocco di ombra rossa o bronzo nella piega dell'occhio

utilizza eyeliner verde o nero per definire le ciglia superiori

completa con mascara verde o nero.

Trucco effetto neve

Che Natale sarebbe senza la neve, per questo vogliamo darti alcuni spunti per replicare questo effetto anche con il make up. Come fare? Di seguito un tutorial facilissimo da replicare:

applica un'ombra bianca o argentata su tutta la palpebra

aggiungi una sfumatura di grigio nella piega dell'occhio per creare profondità

applica una matita bianca nella rima inferiore per un tocco luminoso

completa con mascara nero.

Smoky-eye con un tocco rosso

Lo smokey-eye non passa mai di moda, per questo puoi sfoggiarlo anche a Natale; ecco come:

crea uno smoky-eye classico con ombre nere e grigie

aggiungi un tocco di ombra rossa o bordeaux vicino alle ciglia inferiori

utilizza un eyeliner nero e un mascara per un look più audace.

Rosso classico

Per le amanti del make up classico, puntare sul rosso è l’ideale. Noi ti consigliamo di applicare un'ombra rossa su tutta la palpebra mobile, per poi sfumare una tonalità più scura di rosso o bordeaux nella piega dell'occhio. Infine, usa una matita nera per definire la linea delle ciglia superiori,e completa con abbondante mascara.

Make up romantico

Se desideri sfoggiare un make up romantico, delicato e soft, allora ti consigliamo di puntare tutto sui toni pastello come rosa per le labbra e un blush color pesca per un effetto nude, sobrio ed elegante. Puoi completare il trucco con un mascara nero volumizzante per uno sguardo accattivante.

Ricorda di adattare queste idee in base al tuo stile personale e alle tue preferenze; inoltre, puoi sperimentare con diverse tonalità e nuance per ottenere il look natalizio perfetto per te!

Articolo originale