Assistenza clienti e prezzi competitivi, due ingredienti che stanno dietro il successo di uno storico negozio di Brindisi 

Quante volte capita di acquistare un prodotto e poi, al primo problema, doversene disfare perché non si è trovato nessuno capace di risolverlo e l'azienda che lo ha venduto non risce ad occuparsene?

L'assistenza ai clienti è un servizio fondamentale, soprattutto quando si parla di dispositivi elettrici o elettronici ma non tutti i rivenditori riescono a garantirla. Di conseguenza il trend più in voga è infatti quello di sostituire i beni – anche acquistati da poco – al primo guasto.

Un'alternativa c'è

Ci sono però delle realtà che continuano a fare dell'assistenza al cliente e dei prezzi competitivi i loro punti di forza.

È il caso della Ficco Elettrodomestici, storico negozio di Brindisi che da 70 anni svolge la propria attività al servizio del cliente, seguendolo in tutte le fasi dell'acquisto e anche dopo, con l'assistenza dedicata, in negozio o a domicilio. Un servizio che, come precedentemente detto, è sempre più una rarità e che, unito alla competitività dei prezzi e alla professionalità del personale, è alla base del successo di questa storica realtà.

Una lunga storia di successi

La storia di Ficco Elettrodomestici nasce nel 1954 quando Vincenzo Ficco decide di fondere la propria passione per gli elettrodomestici e la sua grande esperienza nel campo dell'elettricità aprendo un'attività tutta sua, insieme alla moglie Desdemona.

La grande passione di Vincenzo per il suo lavoro e il suo sguardo rivolto al cambiamento lo portano a non fossilizzarsi solo sulla vendita e riparazione di elettrodomestici, bombole e sistemi di illuminazione e audio ma di aprire il suo negozio a quelle che per l'epoca erano le ultime novità in materia tecnologia.



L'unione tra ultime tecnologie e vendita di elettrodomestici di utilità quotidiana, unite alla precisa e accurata assistenza ai clienti ha reso ben presto il negozio Ficco Elettrodomestici un punto di riferimento nel settore a Brindisi.



La natura del negozio non è cambiata negli anni, neanche quando a Vincenzo sono subentrati i figli. Franco ed Enrico sono cresciuti al fianco del padre, da cui ne hanno appreso tutte le doti e dal 1988 portano avanti l'attività di famiglia con la stessa passione, dedizione e cura verso i clienti che da oltre 65 anni caratterizza Ficco Elettrodomestici.

Oggi, Ficco Elettrodomestici vanta, oltre che una lunga storia e tradizione, il fatto di essere l'unico negozio di elettrodomestici rimasto in città, con ben tre punti vendita. Oltre a quello storico in Via Santi - dedicato all'elettronica e alla vendita e riparazione di elettrodomestici, di sistemi di illuminazione e audio - quelli in viale Commenda 218 e in via Cappuccini 118, specializzati in telefonia.



Per conoscere tutto sull'azienda e/o per averne i contatti basta visitare il sito o la pagina Facebook.