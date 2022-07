Le nuove tendenze del luxury interior design

Negli ultimi anni abbiamo tutti imparato a riconoscere ed apprezzare il luxury interior design, lo stile di arredamento che si fonda sulla continua ricerca estetica in ogni suo elemento, forma e colore e trova i suoi elementi portanti in materiali selezionati attentamente, pregiate lavorazioni artigianali e rifiniture personalizzate e di prestigio. Questa tipologia di home decor si è dimostrata capace di soddisfare sia gli amanti del classico sia quelli del moderno, facendo leva sulla sua capacità di infondere nell’osservatore un piacere estetico, quasi artistico. Ma quali sono le nuove tendenze di questo stile?

Attenzione all’ecosostenibilità

Entrata ormai a far parte di ogni aspetto della vita quotidiana, l’attenzione alla sostenibilità ambientale è sicuramente ormai più di un trend. Nel mondo dell’arredamento e del design questo si traduce in una preferenza per i materiali naturali ma anche in tecniche di riutilizzo e di riciclo delle materie prime. Una ricerca continua in direzione dell’impronta zero, senza però perdere di vista la bellezza e la funzionalità.

Domotica: alta tecnologia al servizio della casa

Un altro aspetto della vita di tutti i giorni che si trasforma in tendenza è il sempre più stretto legame tra uomo e tecnologia: arredamenti che integrano impianti di domotica personalizzati, sistemi di sorveglianza impenetrabili e zone entertainment Hi-Tech, ma anche elettrodomestici di lusso. Veri e propri pezzi di design che vanno ad impreziosire la cucina uniformandosi allo stile dell’ambiente.

Un ritorno alle linee arrotondate

Abbandonate le forme squadrate tipiche del minimal, molto in voga negli ultimi anni, lo stile luxury sta tornando a preferire linee arrotondate e avvolgenti, utili a dare fluidità tra gli ambienti.



Lo stile artigianale italiano come garanzia di eleganza e qualità

La tradizione artigianale italiana è sinonimo di prestigio e bellezza in tutto il mondo. Il luxury design non fa eccezione: le aziende più importanti del settore hanno attualmente sede in Italia. La lavorazione di legno, marmi, metalli e tessuti, tipiche del made in Italy di qualità, sono un valore aggiunto di inestimabile importanza in uno stile dove l’eleganza e l’estetica regnano sovrane.



Continua evoluzione e ricerca

Come spiegato dall’amministratore, Vito Principalli: «Habitat Azzarito è in continua evoluzione e aggiornamento, con una ricerca costante di soluzioni d’arredo, materiali e finiture che sappiano sempre incontrare i gusti e le tendenze dei propri clienti». Inoltre, grazie ai contatti diretti con le aziende produttrici, ma anche alla professionalità della falegnameria artigiana a disposizione dei clienti, presso lo showroom è possibile personalizzare o creare da zero arredi capaci di adattarsi ad ogni esigenza. Inoltre, sfruttando la tecnologia del software di realtà virtuale Virtuo, ogni progetto d’arredo si trasforma in emozione.

Habitat Azzarito ed Edra: un connubio di spicco nel luxury interior design italiano

Da 50 anni Il prestigioso showroom Habitat del gruppo Azzarito offre alla sua clientela una finestra di prestigio sul mondo dell’arredamento e del design. Da sempre infatti Habitat Azzarito riesce a soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti, proponendo i principali grandi marchi di design e arredamento, proponendo ogni tipologia di arredo: dall’arredo, alla cucina, l’illuminazione puntando molto anche sull’arredamento da giardino, i divani e la zona notte con i suoi complementi.

Nel prestigioso Showroom di Habitat Azzarito potrete trovare in esposizione tutta la collezione Edra, uno spazio dedicato a tutta la collezione firmata ArketipoFirenze, le fantastiche cucine Poliform e Snaidero presentate in occasione del Salone del Mobile 2022 e le migliori collezioni per l’outdoor per godere al meglio di queste giornate estive firmate Talenti e Gervasoni.

Non vi resta che fare un salto e lasciarvi coccolare dal design e dal fascino proposto da Habitat Azzarito; li trovate in Via A. Montagna a Mesagne.

Seguite la pagina Facebook a questo link per rimanere sempre aggiornati sulle numerosissime iniziative proposte dal gruppo.