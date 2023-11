Percorso scolastico: una decisione cruciale per il proprio futuro

Nel contesto attuale, la scelta del percorso di studi diventa una decisione cruciale che incide sul proprio futuro personale, professionale e sociale. Optare per un cammino allineato alle proprie passioni e competenze offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, alimenta una motivazione intrinseca che si traduce in un coinvolgimento più profondo nello studio e stimola la creatività. Studiare ciò che appassiona non solo prepara agli impegni accademici ma sviluppa anche competenze critiche e autonomia, rendendo più curiosi, aperti, tolleranti e responsabili.

È fondamentale considerare che una scelta ponderata consente di accedere alle opportunità, alle richieste, alle tendenze e alle innovazioni del mondo del lavoro. Approfondire argomenti che ci qualificano e specializzano rende più competitivi, professionali, aggiornati e richiesti. Differenziarsi e valorizzarsi attraverso lo studio contribuisce a essere più originali, distintivi, flessibili e adattabili. Concentrarsi su ciò che appassiona e realizza genera entusiasmo, impegno, produttività e felicità.

Inoltre, è importante sottolineare che dedicarsi a un percorso di studi in sintonia con le proprie aspettative contribuisce al benessere, al progresso, alla cultura e alla società. Studiare ciò che ci rende utili e significativi favorisce la consapevolezza, l'attivismo, la solidarietà e la partecipazione. Approfondire temi innovativi e influenti trasforma in individui propositivi, leader, visionari e agenti di cambiamento. Concentrarsi su ciò che ci rende umani e sensibili sviluppa empatia, etica, estetica e armonia.

Una scelta importante, ma non sempre facile da fare

È quindi evidente che questa importante decisione possa offrire un'opportunità di trasformazione positiva, ma pone anche sfide davvero rilevanti che possono influire sulla giusta scelta da fare. Richiede infatti un investimento ponderato di tempo ed energie nella comprensione di sé stessi e delle dinamiche del mondo professionale. In questo percorso decisionale, strumenti di orientamento e risorse online sono indispensabili, facilitando la ricerca di informazioni utili e guidando in modo efficace nella fase di auto-conoscenza.

Una realtà con orientamenti scolastici chiari e definiti

A Brindisi l'Istituto tecnico Carnaro-Marconi-Belluzzi si distingue, per chiarezza ed efficacia nella presentazione dei percorsi, per essersi preso a cuore l’obiettivo di aiutare gli studenti a capire meglio quale sia l’indirizzo formativo più adatto alle proprie esigenze. A tal proposito, l’ente scolastico ha istituito diversi laboratori che permettono agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado di conoscere le attività che potrebbero svolgere in quel determinato corso di studi.

Ad esempio, "NAVIGANDO" è rivolto soprattutto agli interessati al settore nautico. Offre infatti lezioni sulla navigazione classica e moderna, stimolando la ricerca di nuove prospettive. Il laboratorio "Economia del Riciclo" è un’attività didattica legata al settore ambientale. Nel nome delle cinque R dell’economia circolare, ovvero “Ridurre, Riciclare, Riutilizzare, Recuperare e Rigenerare”, promuove la sostenibilità attraverso la creazione di prototipi riciclati, con esposizione in un open day. "Crea la tua idea di impresa" presenta tematiche legate al settore economico: coinvolge gli studenti nella creazione di una mini-impresa online, del sito web e del logo ed effettuando anche un’indagine di marketing.

Gli aspiranti economisti possono partecipare anche a "Economista per un giorno", esperienza pratica con le discipline di indirizzo. Nella data di prenotazione, gli alunni saranno suddivisi in gruppi di 5/6 e si avvicenderanno tra le classi per partecipare alle lezioni di Economia Aziendale, Informatica, Diritto ed Economia, con una breve pausa nella palestra. L'obiettivo è offrire un'esperienza scolastica diretta con le discipline di indirizzo, permettendo loro di immergersi nelle lezioni in corso nelle varie aule.

"Comandante per un giorno" e "Pilota per un giorno" offrono esperienze pratiche nel marittimo e nell'aeronautico. Nella data di prenotazione, è necessario che gli alunni si presentino con almeno un genitore e l’autorizzazione firmata allegata. L'esperienza prevede un giro in barca nel porto di Brindisi, guidato da personale esperto e abilitato, con l'obiettivo di introdurre i partecipanti ai primi concetti dell’arte marinara.

Per chi voglia informarsi sulle date di svolgimento delle attività citate, non deve fare altro che consultare il sito dell’Istituto tecnico Carnaro-Marconi-Belluzzi. Diversi aggiornamenti sulla scuola vengono pubblicati anche sulla pagina social di Facebook.