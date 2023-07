Quando una piscina può regalarti momenti di meritato riposo

Il mese di luglio è finalmente arrivato e con lui, giornate calde e assolate.

Siamo nel pieno della stagione più calda dell’anno e reduci da lunghi e intensi mesi di lavoro, cominciamo ad accusare i primi segni di stanchezza.

La nostra mente e il nostro fisico hanno bisogno di prendersi una pausa per ricaricare le batterie.

Se per qualcuno le tanto attese vacanze sono ormai imminenti, per altri risultano essere ancora lontane e per ovviare a questa estenuante attesa, è importante trovare un escamotage.

Quale migliore soluzione se non concedersi una o più giornate in una location suggestiva, dotata di una grande piscina e a contatto con la natura e il territorio?

Tra la Riserva Naturale di Torre Guaceto e i meravigliosi borghi della Valle d’Itria, Il Magnifico di Guaceto è pronto ad accogliere i suoi ospiti in un angolo di paradiso.



Relax e natura: 7000 mq di parco abbracciano il resort

Posizionato nell’Alto Salento, a soli 10 minuti dall’aeroporto di Brindisi, questa incantevole location rappresenta la perfetta combinazione tra eleganza e comfort. Immerso nella natura delle verdi campagne pugliesi, tra angoli suggestivi e paesaggi mozzafiato, il resort Il Magnifico di Guaceto, è il luogo ideale per regalarsi un momento all’insegna del relax.

Completamente rinnovata, la struttura è composta da 63 camere, dai colori caldi e raffinati, e dotate di ogni comfort. Il ristorante, in grado di soddisfare tutti i palati, presenta un menu che combina le tradizioni locali con una cucina innovativa e ricercata, mentre il bar, collocato in un locale moderno, offre la possibilità di fare colazione o prendere un aperitivo.

Un ampio parcheggio interno con posti auto delimitati, permette di accedere direttamente alla struttura, che offre altresì un servizio di tranfer da e per l’aeroporto o per raggiungere le spiagge della costa Adriatica.



Una grande piscina aperta a tutti

Circondata da verdi palme e realizzata in uno stile elegante ed essenziale, una grande e suggestiva piscina semi-olimpionica esterna è pronta ad accogliere ogni visitatore.

Dotata di un’area solarium e di un’illuminazione perimetrale che regala, per le ore serali, un’atmosfera magica, è aperta a chiunque: l’accesso è infatti riservato sia agli ospiti della struttura che decidono di pernottare in una delle camere, sia per chi semplicemente sceglie di trascorrere una giornata all’insegna del relax.

Le tariffe comprendono ingressi giornalieri, ma anche abbonamenti mensili a prezzi contenuti.



Non solo relax: incontri di lavoro ed eventi

Il personale de Il Magnifico di Guaceto, con cortesia e professionalità, è disponibile a soddisfare ogni esigenza e a garantire un soggiorno piacevole e confortevole non solo per clienti desiderosi di riposo, ma anche per incontri di lavoro.

Il resort possiede infatti un’ampia sala polifunzionale e due salette più raccolte, con annessa area per coffee break, offrendo la possibilità di organizzare convegni, seminari e meeting che renderanno ogni evento un successo.

Per ulteriori informazioni e per conoscere da vicino la realtà di questo magnifico resort, è possibile consultare il sito internet www.ilmagnificodiguaceto.it.