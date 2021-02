Il Brindisi si rinforza: Panebianco per la difesa e Rotulo per il centrocampo

BRINDISI - Il Brindisi Fc rinforza la difesa con Nicola Panebianco e il centrocampo con Riccardo Rotulo. Pamebianco, nato a Bari è nel 1998, proviene dal Gravina. I suoi inizi calcistici li ha effettuati nelle giovanili del Bari in cui ha giocato fino ai campionati Primavera, per poi passare al Gravina, Este e Fasano sempre in serie D. Rotulo, nato ad Agrigento nel 1999, ha iniziato nelle giovanili dell’Akracas con la quale ha poi debuttato in Lega Pro, per poi giocare successivamente in serie D, due anni nella Sanremese e un anno col Vado Ligure da cui proviene.

“La società precisa che nel puntellare la rosa messa a disposizione del tecnico De Luca con elementi giovani e validi, allo stesso tempo, col direttore sportivo Renato Voglino, sta lavorando in prospettiva futura”. Si ricorda inoltre che la partita in programma domenica col Gravina in programma domani (domenica 21 febbraio) è stata rinviata per la presenza di alcuni casi Covid nella squadra ospitante e che il prossimo turno sarà disputato in casa con l’Aversa, mercoledì 24 febbraio, alle ore 14,30.