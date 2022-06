Sostenibilità e risparmio

Esiste un detto che afferma “Esistono solo due certezze nella vita: una è la morte, l'altra sono le tasse”. Nessuna delle due rappresenterà fonte di dibattito, tuttavia risulta evidente come in questo ultimo periodo ci sia stato un consistente aumento del carovita, in particolare delle bollette di luce e gas. I costi sostenuti ogni anno dalle famiglie italiane sono sempre maggiori, senza che le retribuzioni siano cresciute di conseguenza, mettendo in difficoltà sia i cittadini che le aziende. Se la situazione risultava preoccupante durante la pandemia, con la recente guerra in atto, l’incremento appare senza precedenti e l’unico piano d’attacco per i consumatori risulta essere il risparmio.

Se si considera che per i beni di prima necessità non è sempre semplice trovare una soluzione immediata, è sicuramente possibile considerare un cambiamento, anche graduale, all’interno dell’ambiente domestico. Un ottimo compromesso potrebbe infatti riguardare le spese di consumo del riscaldamento e raffrescamento delle proprie case. Secondo quanto emerge da uno studio condotto dalla società di analisi economica Element Energy, il primo passo da compiere è assicurare un adeguato isolamento della casa, in modo da evitare dispersioni di calore nei mesi estivi e che il freddo si insinui nell’abitazione nei periodi invernali, portando inevitabilmente a consumi più elevati. Il secondo intervento consigliato è l’installazione di un sistema di pompe di calore, l’alternativa del futuro, che risulta essere la soluzione più conveniente ed efficiente per regolare in modo sostenibile la temperatura all’interno degli appartamenti: tale sistema, infatti, prevede l’utilizzo di energia elettrica per estrarre calore dall’aria, dall’acqua o dal terreno con la doppia capacità di riscaldare e raffreddare l’ambiente. In aggiunta, lo studio dimostra come la pompa di calore elettrica sia estremamente più economica di una caldaia a GAS METANO o GPL, con consumi che arrivano a costare fino al 140% in meno.

Il migliore servizio per città e provincia

Da una visione più generale ci addentiamo in un’area geografica specifica, in cui una realtà imprenditoriale ben avviata è in grado di contribuire a questa evoluzione nel campo dell’efficienza e del risparmio energetico per molte famiglie. Si tratta della Galizia Assistenza , azienda leader nel campo dell’assistenza e installazione su impianti di Riscaldamento e Condizionamento, che ad oggi rappresenta il punto di riferimento per tutta la provincia di Brindisi.

Grazie a un team di 8 professionisti specializzati e 4 consulenti amministrativi, Galizia Assistenza gestisce un parco clienti con più di 8.000 utenti su tutta la provincia di BRINDISI - garantendo assistenza, manutenzione e installazione per il corretto funzionamento degli impianti di ogni abitazione. L’organizzazione aziendale, la puntualità degli appuntamenti, il continuo aggiornamento dei propri tecnici e la sempre e più frequente richiesta dei clienti in merito ai risparmi su Luce e Gas fa emergere il fondamentale ruolo della società nell’ambito del risparmio e sostenibilità per le famiglie brindisine. I brand con cui collabora vanno da Ariston, LG, Panasonic, Immergas , Baxi, Chaffoteaux, Ferroli, Viesmann, a Radiant: grandi marchi nel settore del Riscaldamento e del Condizionamento con cui l’azienda ci lavora giornalmente e che rappresentano sinonimo di qualità.

Un aiuto da non dimenticare

Se le tecnologie utilizzate rappresentano una svolta green nell’ambito del riscaldamento e climatizzazione, a livello economico l’intervento di Galizia Assistenza garantisce un ulteriore vantaggio: da diversi anni i consumatori hanno la possibilità di usufruire del 65% di detrazione fiscale e la possibilità di usufruire dello sconto in fattura per tutto ciò che riguarda i lavori legati alla riqualificazione energetica del proprio edificio, in aggiunta a tale beneficio, l’azienda permette ai propri clienti di pagare in piccole rate la nuova installazione della pompa di calore

Un ottimo servizio che si aggiunge alle prestazioni di qualità che la società offre alla sua clientela.