Mantenere il cuore in salute: perchè è importante la prevenzione delle malattie cardiovascolari

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cuore è un organo fondamentale per la sopravvivenza dell'organismo, in quanto è responsabile della circolazione del sangue che fornisce ossigeno e nutrienti ai tessuti del corpo. Mantenere una buona salute del cuore è quindi essenziale per prevenire molte patologie cardiovascolari, come l'infarto, l'insufficienza cardiaca e l'ictus, che rappresentano le principali cause di mortalità in tutto il mondo. La prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari richiedono un approccio multidisciplinare, che coinvolge cardiologi, nutrizionisti, psicologi e altri specialisti, al fine di individuare tempestivamente i fattori di rischio e di adottare le terapie più appropriate per mantenere un cuore sano. Ma a chi rivolgersi per una corretta prevenzione?

Il poliambulatorio Cardiopiù, situato in Via Roma 2 a Fasano, provincia di Brindisi, festeggia il suo decimo anniversario di attività. La sfida è iniziata nel 2013 per soddisfare le esigenze dei pazienti che, a seguito della chiusura di alcune strutture sanitarie pubbliche nella zona, avevano bisogno di visite ed esami specialistici di vario genere.

Cardiopiù offre visite multispecialistiche integrate con accertamenti clinico-diagnostici completi e si è impegnato a diventare un punto di riferimento efficace per i pazienti, offrendo prestazioni sanitarie di alta qualità a tariffe accessibili. La struttura ha un'equipe polispecialistica di comprovata capacità professionale che opera in diverse branche della medicina, tra cui cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, otorinolaringoiatria, neurologia, pneumologia, ostetricia e ginecologia, ortopedia, urologia, endocrinologia, reumatologia, osteopatia, senologia, psicologia, dietetica e chirurgia plastica.

Cardiopiù si distingue per la grande disponibilità e flessibilità nel rispondere alle esigenze dei pazienti, garantendo al contempo la qualità delle prestazioni sanitarie erogate. La struttura rappresenta, dunque, una valida alternativa per coloro che cercano un servizio sanitario completo e di qualità in tempi brevissimi. Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito internet del poliambulatorio Cardiopiù, dove sono disponibili maggiori dettagli sull'offerta di servizi e sulle attività svolte dalla struttura.

Scansiona il QR CODE per saperne di più: