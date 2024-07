Screening oncologici: innovazione tecnologica e potenziamento della comunicazione con gli utenti

I programmi di screening oncologici sono interventi attivi di prevenzione, completamente gratuiti, rivolti ad una popolazione asintomatica, potenzialmente sana, invitata attivamente a sottoporsi a un test di diagnosi precoce.

Negli ultimi anni i programmi sono stati supportati da investimenti in attrezzature ad alta tecnologia, nuovi sistemi di comunicazione con gli utenti e umanizzazione degli ambienti in cui vengono effettuati gli esami diagnostici.

Gli screening riguardano la prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon retto. Nell’intervista il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite, spiega nel dettaglio quali sono gli screening attivi nella Asl Brindisi, come vengono effettuati e come aderire.

I test sono semplici, non invasivi, gratuiti e di facile esecuzione. Prevedono un test di primo livello e, nei casi risultati positivi a questo, vengono garantiti gratuitamente anche gli accertamenti di approfondimento con attrezzature ad elevata tecnologia.

La chiamata al test avviene mediante una lettera di invito personale inviata a casa ai cittadini residenti nella Asl Brindisi che rientrano nelle fasce target considerate a rischio. Per agevolare le adesioni ai tre programmi la Regione Puglia ha attivato anche la piattaforma multicanale Sm@rtScreening.

L’ultima novità è stata l’introduzione, a partire dal 17 giugno, dei servizi di notifica attraverso l’App IO. La notifica, che ricevono i cittadini rientranti nelle fasce di età degli screening, riguarda il promemoria dell’appuntamento (data, ora, luogo dell’esame e codice di prenotazione), l’avviso per ricordare la consegna del campione per l’esame, la comunicazione relativa all’esito dell’esame di screening effettuato.

Per informazioni consultare la pagina informativa sul sito istituzionale oppure contattare la segreteria del Centro Screening al numero verde 800 310 929 o scrivendo a screening@asl.brindisi.it

È attivo anche il numero verde unico regionale 800 957773 e un sistema di assistenza virtuale con chatbot.