Lista nozze a Brindisi: a chi rivolgersi?

Una delle imprese più ardue per una coppia innamorata è l’organizzazione del proprio matrimonio. Riuscire a individuare il ristorante giusto, gli abiti adeguati, il luogo della cerimonia, la data o le fedi, sono alcuni degli aspetti organizzativi che determinano una buona riuscita del giorno più importante della vita di una coppia.



Se pensate poi alla scelta delle bomboniere o del posto giusto in cui stilare una lista nozze, per evitare di ritrovarsi con regali dozzinali o poco graditi, inizia ad aumentare lo stress. Proprio per questo motivo sarebbe opportuno affidarsi a dei professionisti del settore e la Puglia, nell’ultimo decennio è diventata una delle regioni in cui l’industria del cosi detto “wedding” è cresciuta tantissimo, diventando non solo una delle mete più ambite da personaggi dello spettacolo di caratura mondiale, ma anche una delle regioni più ricche di professionisti del settore nozze, di altissimo livello.



Brindisreport ha intervistato Francesco Mannino, Ceo di Salento Casa, professionista del settore che, dal 2018 a oggi è riuscito ad aggiudicarsi l’ambito “Wedding Awards”. I punti di forza di Salento Casa sono, come sostiene Mannino “la passione, l’amore e la formazione continua del gruppo di lavoro, ma anche la capacità di aver stretto nel tempo rapporti consolidati con aziende di altissimo livello di cui abbiamo l’esclusiva sul territorio di Brindisi”.



Presso Salento Casa è possibile trovare marchi come Hervit Creations, La Porcellana Bianca, Rose&Tulipani Milano, Wald Domus Vivendi, Star Spa, Hypno Casa, Sharon Capodimonte, Le Terrecotte del Sole, Eme Posaterie, Villa Altachiara, Lamantea, Quadri&Quadri, Estego, Princess, Gefu, Debora Carlucci, Pagnossin Italia e Xone.



Francesco Mannino ci tiene a specificare che, ciò che ha permesso a Salento Casa di affermarsi nel settore “wedding” è soprattutto la capacità di seguire le coppie in ogni aspetto organizzativo, curando dettagli e offrendo la propria disponibilità dall’inizio alla fine del percorso.”Le coppie che si affidano a Salento Casa per il loro matrimonio” dichiara Francesco Mannino “devono sentirsi come se fossero in un auto lussuosa, provvista di pilota automatico che, li condurrà piacevolmente al giorno delle nozze”.

