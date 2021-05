Scherma maschile, gli atleti delle Lame Azzurre Brindisi sul podio regionale

Primo posto per Matteo Di Coste nella categoria "assoluti" e terzo posto per Pietro Rinaldi. Entrambi parteciperanno ai campionati italiani a Cassino

BRINDISI - Matteo Di Coste si aggiudica il primo posto nella prova regionale di qualificazione nella categoria "assoluti" che si è svolta a Bari in quest'ultimo fine settimana. L'atleta dell'Asd "Scherma Lame Azzurre Brindisi" sale, quindi, sul gradino più alto dopo le gare disputate sulle pedane del palazzetto dello sport barese. Medaglia di bronzo per Pietro Rinaldi giunto al terzo posto. Entrambi hanno "staccato il pass" per la partecipazione ai campionati italiani assoluti in programma a Cassino a fine maggio. Da menzionare l'ottima prestazione di Samuele Di Coste (sesto), di Mattia Ghidotti (settimo) e Nicolò Morciano (17esimo). Orgoglioso di questo ennesimo traguardo il maestro Flavio Zumbo e il presidente Alessandro Rubino.