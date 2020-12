Brindisi Fc: "Abbonamenti validi anche per il campionato 2021/22"

Nota del Brindisi Fc

La SSD Brindisi FC ringrazia gli sportivi brindisini che hanno voluto appoggiare il progetto societario sottoscrivendo un abbonamento per la stagione in corso, allo stesso tempo rendendosi conto che, per cause indipendenti dalla propria volontà, è diventato incerto il numero delle partite a cui potranno assistere, ha deciso che lo stesso, oltre a restare valido per le partite del campionato in corso in cui si giocherà a porte aperte, sarà valido anche per l’intero prossimo campionato 2021/22.