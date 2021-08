Basket, colpaccio dell’Armeni Enterprises Assi Brindisi: preso il lituano Donatas Jonikas

Colpo di mercato per il sodalizio brindisino, che impreziosisce il proprio roster con un acquisto di categoria superiore. Cestista lituano, nato a Klaipeda il 6 giugno 1986, 203 cm di altezza e 97 kg di peso, Jonikas è un giocatore versatile che può tranquillamente ricoprire gli spot di ala grande e pivot. Se la provenienza lituana significa ottime basi tecniche e tattiche, testa e cuore, Jonikas può però vantare anche un'ottima conoscenza del basket italiano: nel suo curriculum, infatti, tanti campionati disputati nel Bel Paese, ben 5 dei quali vinti.

Tante le tappe in giro per l'Italia per il prestante lituano che, senza ombra di dubbio, rappresenta un lusso per la categoria della serie C silver: da Spezia a Cerignola, da Sora a Marigliano, da Monteroni a Cassino senza dimenticare le annate di Ceglie.

Jonikas, ex nazionale lituano under 18, ha sempre disputato stagioni di livello nelle massime serie regionali: in Italia oltre 5000 punti realizzati in carriera, ben 5 campionati vinti ed una vita passata nei massimi tornei regionali. Il suo fisico imponente non ne pregiudica le ottime capacità di posizionamento; grandi doti anche nel palleggio e nel tiro dalla lunga distanza, oltre che nel gioco spalle a canestro. Essendo un giocatore che non digerisce la sconfitta, sul terreno di gioco esprime al meglio il suo forte carattere, che lo rende un combattente fino all'ultimo secondo.

Ecco le sue prime dichiarazioni: “Brindisi e? una citta? che ama il basket e non ho esitato un secondo di più? ad accettare l’offerta di Coach Della Corte e del GM Marco Stasi, che mi hanno prospettato un progetto serio e ambizioso.

Sono stati lunghi mesi di off season, senza una partita di basket ufficiale. Come a tutti mi è mancato tanto il gioco del basket, la passione, gli allenamenti e la competizione.

Garantirò? a tutti i tifosi il massimo impegno, in allenamento come in partita, e cercheremo di riportare l’ARMENI ASSI Basket Brindisi nel basket che conta”.

Sono davvero felice di far parte di questo gruppo e non vedo l'ora che inizi la nuova stagione e di conoscere i miei nuovi compagni.” Le parole del VCP Gianluca Scivales: “Penso di poter dire il miglior gruppo che abbia mai avuto: Donatas è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle, oltre che un bel giocatore. Viene da una Nazione che ha una grandissima tradizione nella pallacanestro e della quale lui sposa in pieno la dedizione al lavoro, dando grande importanza agli allenamenti. Siamo estremamente felici di averlo inserito nel nostro roster: un’ala/pivot completa, fisicamente imponente, ma al tempo stesso con buone capacità di tiro e dotato di agilità e velocità. Non vediamo l’ora di accogliere Donatas a Brindisi per iniziare questa nuova avventura insieme.”

Un ringraziamento particolare ad Antonio Ruggiero e Claudio Bonaccorsi della Agenza R&B Sports Management per la disponibilità, professionalità e serietà con cui è stata condotta e chiusa la trattativa. La società dà il benvenuto a Donatas augurandogli le migliori fortune e soddisfazioni per la prossima stagione con la maglia biancorossa.