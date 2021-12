Addestratore cinofilo mesagnese "Campione Italiano senior Large di Agility dog Fisc 2021"

MESAGNE - Un nuovo oro approda a Mesagne. Si chiama Simone Sanna, ha 32 anni, fa l’addestratore cinofilo e da qualche settimana, dopo molte gare tenutesi in tutta Italia, a Soliera, in provincia di Modena, è stato incoronato "Campione Italiano senior Large di Agility dog Fisc 2021".

Insieme alla sua inseparabile Eter, Border Collie di 5 anni e gareggiando con altri 36 binomi nella categoria 600 Large, disputa una finale davvero combattuta dove conquista un 2°posto in Agility, un 1°posto in Jumping e 1°posto in Combinata; da qui l’accesso alla super finalissima dove il binomio Sanna-Eter conquista il 1°posto e ottiene il titolo di Campioni Italiani.

Ma non è tutto, perché Simone ottiene per la seconda volta (la prima nel 2017 in Austria, insieme al suo fedele Ivo nella nazionale italiana Meticci Imca) la convocazione ufficiale nella Nazionale Italiana Fisc-Ifcs che dal 27 aprile all’1 maggio 2022 porterà i colori azzurri al Campionato del Mondo Wac2022 in Olanda.

Simone pratica l’Agility Dog da 8 anni, uno sport adatto a tutti da fare insieme al proprio cane, e da due mesi ha scelto di vivere in Puglia, a Mesagne, dove lavora per “Salento Dog”, uno dei Centri di Educazione e Sport Cinofilo più qualificati della Puglia, fondato e diretto da Stefano Pinto, che a sua volta ha rappresentato l’Italia ai campionati del mondo Fmbb di Agility nel 2008 in Slovenia e nel 2009 in Repubblica Ceca.

Dunque, ancora una volta, Mesagne, comune di 25mila abitanti in provincia di Brindisi, candidata a capitale della cultura 2024 e culla di molte eccellenze sparse nel mondo in ogni ambito, come i due ori olimpici del taekwondo Vito Dell'Aquila (2021) e Carlo Molfetta (2012), riesce a distinguersi per accoglienza, eccellenza e sensibilità verso gli animali e tutti gli sport. E con questo spirito è felice di dare il benvenuto a un nuovo concittadino e a tifare per lui e la sua Eter, oltre che per tutta la squadra italiana, quando ad aprile voleranno in Olanda per il campionato del mondo.