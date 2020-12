Si è spento il massaggiatore Roberto Zuccaro: lutto nel Brindisi Fc

BRINDISI - Alla vigilia della partita di campionato in casa dell’Altamura, un grave lutto colpisce il Brindisi Fc. Il massaggiatore e fisioterapista Roberto Zuccaro si è spento improvvisamente oggi pomeriggio (sabato 19 dicembre) all’età di 70 anni. Zuccaro da anni faceva parte dello staff tecnico del sodalizio biancazzurro.

In passato aveva collaborato con la Virtus Francavilla, che sul proprio profilo Facebook ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa. Domani pomeriggio, con calcio di inizio alle ore 14,30, la squadra di mister De Luca scenderà in campo con il lutto al braccio. Prima dell’inizio della gara verrà osservato un minuto di raccoglimento.