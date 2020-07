Il saluto di Adrian Banks: "Brindisi per sempre nel mio cuore"

BRINDISI - A settimane di distanza dalla burrascosa separazione dalla Happy Casa Brindisi, Adrian Banks pubblica sul suo profilo Instagram un messaggio di saluto alla città e ai tifosi. La guardia americana, passata fra le file della Fortitudo Bologna, non fa riferimenti alla società.

“So che è passato un po’ di tempo – si legge nel post - ma ci ho messo un po’, per molti motivi, a condividere i mie sentimenti e mostrare il mio apprezzamento a coloro che meritano il mio riconoscimento e il rispetto”.

“Alle persone speciali di Brindisi – scrive ancora Banks - la maggior parte che io chiamo amici e pochi che posso chiamare famiglia, sono sempre debitore per la quantità di amore, passione, sostegno, impegno, sacrifici, risate, abbracci, doni, aiuto, fiducia e, soprattutto, stare dietro di me nel bene e nel male”.

“Non si trattava – prosegue Banks - mai della vittoria per me. Come capitano ero disposto a perdere facendolo nel mio (nostro) modo. Ho avuto la fortuna di essere circondato da un fantastico gruppo di giocatori, un grande uomo (allenatore) e persone che amavano e tenevano alla partita di basket come me”.