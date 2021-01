Al Gawsit Endurance Cup: Carovigno ospiterà le qualifiche per il mondiale

CAROVIGNO - Si svolgeranno a Carovigno le qualifiche per i mondiali Endurance 2021/2022, tra gli sport equestri più diffusi al mondo. Ad annunciarlo sulla sua pagina facebook l'ex sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, stessa città che ha ospitato lo scorso 30 e 31 ottobre e 1 novembre, il campionato italiano "Endurance Al Gawsit". Le competizioni si svolgeranno il 20 e 21 febbario e consistono in corse di resistenza su percorsi di varia natura ed un chilometraggio che varia dai 30 ai 160 chilometri a seconda delle categorie e la Al Gawsit Endurance Cup sarà valevole per gli internazionali di Endurance. Inoltre, l a federazione italiana sport equestri ha reso noto che il percorso di qualifica per i prossimi campionati del mondo del 21/22 maggio 2021 sarà Carovigno.

“ Questo é un importante riconoscimento - scrive Lanzilotti - inoltre lo scorso 22 dicembre, insieme all’ente organizzatore l'associazione "Oasi del Cavallo", abbiamo candidato Carovigno ai mondiali Young Horses e Young Riders 2023 e Senior 2024. Un obiettivo molto ambizioso che potrebbe vedere la nostra città al centro del mondo equestre con più di 40 nazioni partecipanti, con una presenza in gara giornaliera di 4,6mila persone, 5 famiglie reali presenti, un indotto di circa 12 milioni di euro, 28mila pernottamenti richiesti. Una grande opportunità a cui dobbiamo arrivare preparati al meglio”.