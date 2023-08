L'ala Mongelli vestirà ancora la maglia della Brain Dinamo Brindisi

BRINDISI - La Brain Dinamo Brindisi annuncia la conferma di Matteo Mongelli, ala di 198 cm. Nato a Brindisi il 12 luglio 2005, cresce cestisticamente nelle fila della New Basket Brindisi e della Robur Brindisi. Successivamente, il trasferimento a Mesagne, in maglia Mens Sana, raggiungendo la finale nei campionati Under 15 Eccellenza e Under 19 Regionale. Con la canotta “mensanina” fa il suo esordio in un campionato senior: nell’annata 2021/2022, infatti, ha partecipato al campionato di Serie D con un ruolo da protagonista nel girone di ritorno. Da segnalare, inoltre, la partecipazione alle finali nazionali 3vs3 svoltesi a Roseto degli Abruzzi.

Nell’estate 2022 il passaggio alla Dinamo dove, nonostante la giovanissima età, ha dimostrato di avere qualità e forza nell’affrontare avversari più esperti e imponenti di lui, rappresentando un utilissimo supporto per coach Cristofaro nel quotidiano lavoro in allenamento, facendosi trovare pronto ogni qual volta lo staff tecnico ha scelto di schierarlo in campo, iscrivendosi a referto in ben 6 occasioni, contribuendo così alla vittoria del campionato e alla promozione in Serie B.

L’ala biancoazzurra, inoltre, insieme ai suoi compagni è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato Under 19 regionale da parte della formazione giovanile della Dinamo, con un record di 15 vittorie in altrettante gare. Le parole di Matteo Mongelli dopo la conferma con la Brain Dinamo Brindisi: “Sono felice di essere ancora qui, l'esperienza dell'anno scorso mi ha fatto crescere molto sia come giocatore che come persona. Ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia che mi hanno dato e l'impegno con cui mi hanno allenato. Spero di contribuire anche quest’anno per raggiungere il risultato più alto possibile. Non vedo l'ora di ricominciare ad allenarmi per conoscere i nuovi compagni e continuare a crescere”.