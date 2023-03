Parte da Alghero l'ultima stagione agonistica di Angelo “The Doctor” Loconte 

FASANO – Con l’edizione numero 61ª della cronoscalata Alghero - Scala Piccada prende il via la massima serie delle gare in salita italiane, il Civm - Campionato italiano velocità montagna, ed il portacolori del Epta Motorsport Angelo Loconte sarà ai nastri di partenza pronto per la sua ultima stagione agonistica, ancora alla guida della performante Peugeot 308 GTi di classe Rstb1.6, curata dalla Dp Racing di patron Claudio De Ciantis.

«Premesso che la stagione 2023 sarà il mio ultimo campionato italiano cui prenderò parte – ha dichiarato The Doctor - prima di appendere casco e guanti al fatidico chiodo, l’entusiasmo resta quello di sempre. Alghero è un contesto bellissimo e già solo per questo mi piace esserci. La lotta in categoria (Rstb 1600) quest’anno sarà come sempre avvincente, ma l’età che avanza, i riflessi che via via si appannano, doverosamente mi suggeriscono di abbassare la soglia delle aspettative: cercherò di non essere una semplice comparsa e di dare fastidio (sportivamente parlando) a chi ha le carte in regola per forgiarsi, al termine della stagione, di un titolo italiano. La speranza è quella di giungere all’epilogo con la consapevolezza di aver dato tutto per battere i miei avversari. Cercherò di godermi ogni gara raccogliendo tutte le emozioni, per riviverle nel ricordo dei giorni futuri. Prendere parte a questo tipo di competizione agonistica era ed è stato un sogno realizzato. Viva le cronoscalate».

Il programma del weekend sardo prevede le verifiche tecnico amministrative nella giornata di venerdì alle ore 11:00 nel Piazzale della Pace di Alghero. Sabato 1° aprile a partire dalle ore 9:00 le due manche di prova. Stesso orario domenica 2 aprile, quando i semafori si spegneranno per dare il via alle due manche di gara.

Calendario Civm 2023:

2 Aprile - 61ª Alghero - Scala Piccada, Sardegna

30 Aprile - 32° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, Marche

14 Maggio - 64ª Coppa Selva di Fasano, Puglia

28 Maggio - 52° Trofeo Vallecamonica, Lombardia

11 Giugno - 72ª Trento - Bondone, Trentino-Alto Adige

18 Giugno - 62ª Coppa Paolino Teodori, Marche

2 Luglio - 58ª Rieti Terminillo – 56ª Coppa Bruno Carotti, Lazio

23 Luglio - 58° Trofeo Luigi Fagioli, Umbria

6 Agosto - 49ª Alpe del Nevegal, Veneto

20 Agosto - 27ª Luzzi - Sambucina, Calabria

3 Settembre - 65ª Monte Erice, Sicilia

10 Settembre - 68ª Coppa Nissena, Sicilia

22 Ottobre - 31ª Salita del Costo, Veneto