Tokyo 2020, Karate: speranze di medaglia per atleta cresciuta in una società di San Pietro Vernotico

Si tratta di Silvia Semeraro, 25 anni della provincia di Taranto. Per molti anni si è allenata nell’associazione sportiva dilettantistica Dojo Dokko Do di San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO - Anche a San Pietro Vernotico si fa il tifo per la tarantina Silvia Semeraro, 25 anni, karateka che gareggerà ai giochi olimpici di Tokyo sabato 7 agosto prossimo, nella categoria "Kumite femminile oltre 61 Kg". L’atleta attualmente Fiamme oro con il grado di cintura Nera 5º Dan, per molti anni si è allenata nell’associazione sportiva dilettantistica Dojo Dokko Do di San Pietro Vernotico del maestro Giuseppe D’Arpa conquistando importanti titoli che le hanno permesso la scalata verso le Olimpiadi. È stata campionessa continentale ai Minsk 2019 e vincitrice della medaglia oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, nel Kumite -68 chilogrammi.

“La naturale inclinazione per lo sport da combattimento è una prerogativa che la caratterizza da sempre. Da piccola era soprannominata la 'belva umana', un riflesso della determinazione che ha sempre animato le sue performance sul tatami. In bacheca un titolo Mondiale e due Europei nel suo percorso giovanile, che l'ha introdotta come una campionessa di alto profilo nel mondo dei grandi. Si è messa al collo medaglie continentali e l'oro della seconda edizione degli European Games ma la sua ossessione erano i Giochi. Ora a Tokyo va a esplorare l’infinito”. Si legge nella sua biografia sul sito del Coni.

Soddisfatto il maestro D’Arpa che insieme ai maestri Vincenzo De Leo e Nicola Ciarloni di Brindisi l’ha vista crescere e perfezionarsi: "E' una ragazza straordinaria si allenava con tutti bambini e adulti, non possiamo che augurarle un grosso in bocca al lupo".

Sulla sua pagina Facebook, invece, ha scritto: “Il 7 agosto alle Olimpiadi di Tokyo gareggerà la nostra Silvia Semeraro cresciuta professionalmente nella nostra palestra di San Pietro Vernotico, le chance di vincere la medaglia d'oro sono altissime. San Pietro Vernotico sul tetto del mondo e nessuno lo sa”.