Adriatic Cup 2023, l'evento si avvicina: guarda il video promozionale

BRINDISI - L'evento è organizzato dal Circolo nautico Porta d'Oriente, in collaborazione con l’Union Internationale Motonatique e la Federazione Italiana Motonautica.

Si terrà nello specchio d’acqua compreso tra la diga di Punta Riso e Punta del Serrone. Uno spettacolo sportivo che, dunque, sarà visibile anche da coloro che assisteranno dai lidi balneari e dalle spiagge libere che si affacciano lungo la porzione di costa interessata.

Competizioni, esibizioni, sfilate di imbarcazioni, piloti e bandiere, oltreché iniziative collaterali, interesseranno la città adriatica.

Le imbarcazioni V2 offshore che parteciperanno alla manifestazione sono del tipo monocarena e monomotore 300 cavalli mercury, 10 metri di lunghezza, velocità di 200km/h e a bordo hanno due piloti.

Sono barche sicure con cupolino chiuso, i piloti, che indossano la protezione per il collo “hans device”, hanno conseguito il certificato di “immersion test”, quindi in caso di capovolgimento dell’imbarcazione sono in grado di liberarsi mediante l’utilizzo della strumentazione in dotazione (bombole ad aria e strumenti muniti di lame per tranciare le protezioni). Queste imbarcazioni che assicurano uno spettacolo mozzafiato sono una novità per Brindisi, è recente infatti la formula del circuito itinerante, fino a qualche anno fa gareggiavano esclusivamente in quello fisso di Malta.

L’evento gode del patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, AdSPMAM, Assonautica Terre di Brindisi, Marina di Brindisi, UIM, FIM, Distretto della Nautica da Diporto di Puglia, Camera di Commercio, Sea Brindisi, Puglia Promozione.