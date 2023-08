“The Doctor” al Nevegal per inseguire la leader del campionato

BELLUNO – Nel primo weekend di agosto il circus delle salite approda in Veneto per la 9ª tappa del campionato italiano celocità della montagna, alla cronoscalata Alpe del Nevegal

La gara organizzata da Tre Cime Promotor vede ai nastri di partenza Angelo “The Doctor” Loconte, scalzato nell’ultimo appuntamento dalla testa della classifica riservata alle vetture di stretta derivazione di serie, le Racing Start.

Al volante della fida Peugeot 308 GTi Loconte affronterà i selettivi 5.500 metri di asfalto che separano Caleipo dalla cima del Nevegal sulla strada provinciale 31, con dislivello di 526 metri tra partenza ed arrivo, lungo una pendenza media del 9,56 percento.

«Al Nevegal per inseguire la leader del campionato - commenta Loconte durante le verifiche amministrative del venerdì -. L’obbligo è non indietreggiare di un passo rispetto a rendere la cavalcata della giovane altoatesina meno agevole. A questo punto della stagione occorre non commettere errori e puntare a piazzamenti decorosi. Le finali si avvicinano e la tappa di Belluno potrebbe rivelarsi decisiva. E allora…a tutta!».

Il programma del weekend di gara inizia oggi venerdì 4 agosto con le verifiche tecnico amministrative dalle 10 alle 18.30, mentre sabato, dalle ore 9.00 si terranno le due salite di prove ufficiali. Domenica, alle ore 9.00 prenderanno il via le due manche di gara, seguite dalla diretta televisiva di Aci Sport Tv al canale 228 di Sky e in live streaming sul web.

Calendario Civm 2023

2 Aprile - 61ª Alghero - Scala Piccada, Sardegna

30 Aprile - 32° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, Marche

14 Maggio - 64ª Coppa Selva di Fasano, Puglia

28 Maggio - 52° Trofeo Vallecamonica, Lombardia

11 Giugno - 72ª Trento - Bondone, Trentino-Alto Adige

18 Giugno - 62ª Coppa Paolino Teodori, Marche

2 Luglio - 58ª Rieti Terminillo – 56ª Coppa Bruno Carotti, Lazio

23 Luglio - 58° Trofeo Luigi Fagioli, Umbria

6 Agosto - 49ª Alpe del Nevegal, Veneto

20 Agosto - 27ª Luzzi - Sambucina, Calabria

3 Settembre - 65ª Monte Erice, Sicilia

10 Settembre - 68ª Coppa Nissena, Sicilia

22 Ottobre - 31ª Salita del Costo, Veneto