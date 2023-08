Andrea Ribatti veste d'azzurro: convocato agli Europei di atletica a Gerusalemme

FRANCAVILLA FONTANA - Quattro giornate di gare partiranno da domani, lunedì 7 agosto, fino a terminare il prossimo giovedì. La sede sarà quella dello stadio Givat Ram a Gerusalemme in Israele. Presente anche la squadra azzurra che conta 93 atleti, di cui 50 uomini e 43 donne. Tra gli obiettivi prefissati, la crescita agonistica ma anche la concreta possibilità di andare a caccia di medaglie.

All'appello ha risposto anche Andra Ribatti, l’atleta originario di Andria che fa parte dell'Imperiali Atletica Francavilla Fontana. Il giovane è stato convocato, essento - tra l'altro - il nuovo primatista regionale dei 3000 metri con il tempo di 8’13”01. Dopo 30 anni ha battuto il record detenuto da Antonio Andriani (8’16”3).

Grande emozione per la società francavillese: "Per la prima volta uno sportivo dell'Imperiali Atletica indossa la maglia tricolore - si legge in una nota - ed è un'enorme emozione per la nostra associazione, che inorgoglisce soprattutto pensando che cinque anni fa Imperiali era solo un progetto nella testa di pochi sognatori".

"Vi chiediamo di far sentire tutto il vostro entusiasmo ad Andrea - conclude il comunicato - che correrà i 3000 metri agli Europei U20 di Gerusalemme, lunedì 7 agosto alle ore 9:17".