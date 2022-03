Angelo “The Doctor” Loconte pronto a riaccendere i motori: "L’appuntamento è sulle strade di casa"

FASANO - Manca precisamente un mese al via della stagione 2022 del Civm - Campionato Italiano Velocità Montagna, ed il portacolori della EptaMotorsport, Angelo “The Doctor” Loconte, non vede l’ora di indossare tuta e casco per fiondarsi nell’abitacolo della sua Peugeot 308 Gti e tornare ad accelerare sui 5'600 metri della sua amata Coppa Selva di Fasano, prima tappa del campionato, che si disputerà appunto il prossimo 10 aprile.

Il secondo posto in campionato dello scorso anno, alle spalle del plurititolato compagno di squadra, ha galvanizzato il driver brindisino, pronto a lottare nel 2022 per in titolo italiano: "Tra poco si parte - scalpita il driver fasanese - Anche quest’anno il Civm sarà un impegno agonistico che cercherò di onorare al meglio. Proseguirà il sodalizio con la Dp Racing di Claudio De Ciantis, che mi metterà a disposizione una delle vetture più richieste nell’articolato panorama della specialità “velocità montagna”: una Peugeot 308 Gti, allestita per la categoria Racing Start Turbo. Si tratta di riproporsi con il medesimo mezzo meccanico della passata stagione, ma con un bagaglio di esperienza decisamente superiore. Sarà un percorso entusiasmante che lungo l’intero territorio nazionale mi vedrà competere con la solita grinta e l’auspicio di far bene. Certo, i competitors saranno agguerriti, ma il pronostico non è scontato per nessuno. Per questo, il diritto di credere nel primato resta in capo a tutti, me compreso. La Eptamotorsport, storica e blasonata scuderia, anche quest’anno sarà al mio fianco: e di questo ne sono onorato. Appuntamento, dunque, per la gara di esordio, la mitica Fasano-Selva, tornata ad essere tappa del Campionato Italiano. Se il buongiorno si vede al mattino."



Il calendario del Civm 2022:

8 - 10 aprile 63ª Coppa Selva di Fasano (BR);

29 aprile - 1 maggio 31ª Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC);

13-15 maggio 26ª Luzzi - Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS);

27 - 29 maggio 52ª Verzegnis Sella Chianzutan (UD);

10 - 12 giugno 51ª Trofeo Vallecamonica (BS);

24 - 26 giugno 61ª Coppa Paolino Teodori (AP);

1 - 3 luglio 2021 71ª Trento - Bondone (TN);

15 - 17 luglio 57ª Rieti Terminillo - 55 Coppa Bruno Carotti (RI);

29 - 31 luglio 48ª Alpe del Nevegal (BL);

12 - 14 agosto 60ªCronoscalata Svolte di Popoli (PE);

26 - 28 agosto 57ª Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5;

9 - 11 settembre 64ª Monte Erice (TP), coeff. 1,5;

16 - 18 settembre 67ª Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.