Angelo "The Doctor" Loconte vince nella gara d'apertura del Civm in Sardegna

Si è aperto lo scorso weekend, con la 61esima edizione della cronoscalata Alghero - Scala Piccada, il Civm - Campionato italiano velocità montagna, targato Aci Sport, massima serie delle gare in “salita” tricolori, e il portacolori del Epta Motorsport Angelo Loconte alla guida della performante Peugeot 308 GTi di classe Rstb1.6, curata dalla Dp Racing di patron Claudio De Ciantis, ha da subito imposto il suo ritmo.

In una gara caratterizzata dalle mutevoli condizioni meteo che hanno reso sempre più difficile il veloce e tecnico tracciato sardo, il pilota brindisino ha messo a frutto l’esperienza acquisita in queste ultime stagioni alla guida della due-volumi turbo francese, preparando le due manche di gara sin dai primi metri delle manche di prova.

Il risultato che ne è scaturito è la netta vittoria del gruppo delle vetture di stretta derivazione di serie in Gara 1, mentre in Gara 2 ha conquistato un secondo posto a soli 0,41 secondi dalla vetta, che gli sono valsi la vittoria nella classifica aggregata con un vantaggio in termini di tempo di oltre 10 secondi dai diretti inseguitori.

"Un bell’esordio di stagione, senza dubbio - ha dichiarato The Doctor - Al di sopra delle aspettative. Si voleva come sempre far bene, ma infliggere complessivamente secondi in doppia cifra alla concorrenza è stato un lusso insperato. Ma non mi illudo più di tanto. Già nella seconda manche di gara gli avversari hanno mandato un bel messaggio di competitività. Dunque, piedi per terra… le sconfitte sono dietro l’angolo. Appuntamento a Sarnano".

Il circus del Civm adesso si ferma per la pausa “pasquale” prima di riaccendere i motori il prossimo 28, 29 e 30 aprile per la seconda tappa del campionato, la 32esima Sarnano Sassotetto – Trofeo Lodovico Scarfiotti.